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Kuşlar, omurgalı canlı türü.
Tüylü, kanatlı ve sıcakkanlıdır. Yumurta ile ürer. Kuşları inceleyen zooloji alt dalına ornitoloji adı verilir. IOC World Bird List'e göre dünya üzerindeki kuş türü sayısı 10 bin 625'dir DW Türkçe'nin kuşlar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Temiz havada, kuş bakışı, iyi bir yemek deneyimi nasıl mümkün olabilir? Örneğin, lezzetli yemekler sunan bir sıcak hava balonunda. Böyle bir imkân Hollanda'nın Utrecht kenti yakınlarında mevcut. Şef Angelique Schmeinck, sizi orada muhteşem bir akşam yemeğine davet ediyor. Ancak davet, yükseklik korkusu olanlar için pek cazip olmayabilir.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir hazır beton santralinin depolama sahasındaki 5 bin ton kumun içine kırlangıçlar yuva yapınca şantiyedeki tüm çalışmalar durduruldu. Şirketin sahibi Halil Başaran, kırlangıçların yuvasını bozmamak için yeni iş makineleri kiralayarak, hazır betonda kullanılmak üzere yeni kum satın almaya başladı.
Her yıl Eylül ayında And Dağları üzerinden göç eden bir grup kuş toplu halde ölü olarak bulunuyor. Yerel halk kuşların kutsal gölün üzerinden geçerken ölü ruhlar için intihar ettiğine inanırken, bilim insanları kuş ölümlerinin nedenini keşfetmekte zorluk çekiyor.