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Kuşlar

Kuşlar, omurgalı canlı türü.

Tüylü, kanatlı ve sıcakkanlıdır. Yumurta ile ürer. Kuşları inceleyen zooloji alt dalına ornitoloji adı verilir. IOC World Bird List'e göre dünya üzerindeki kuş türü sayısı 10 bin 625'dir DW Türkçe'nin kuşlar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Hollanda'da benzersiz bir deneyim: Sıcak hava balonunda restoran keyfi 09.12.2020

Temiz havada, kuş bakışı, iyi bir yemek deneyimi nasıl mümkün olabilir? Örneğin, lezzetli yemekler sunan bir sıcak hava balonunda. Böyle bir imkân Hollanda'nın Utrecht kenti yakınlarında mevcut. Şef Angelique Schmeinck, sizi orada muhteşem bir akşam yemeğine davet ediyor. Ancak davet, yükseklik korkusu olanlar için pek cazip olmayabilir.

Bergziege, die in der nordkurdischen Provinz Dersim vom Aussterben bedroht ist. Die Fotos wurde uns von Munzur Schutzverband aus Tunceli in der Türkei zur Verfügung grstellt Sie sind Rechtefrei Schlagwörter: Bergziege, Tunceli, Dersim, Artenschutz, Tiere

Nesli tükenen canlıların avlanmasına izin 10.07.2020

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 784 yaban hayvanı, Dersim’de 17 dağ keçisinin avlanması için ihale açtı. Merkez Av Komisyonun’dan ise nesli tehlike altında olan kuş türlerinin avlanmasına izin çıktı.
Gestellte Aufnahme. Symbolfoto: Coronavirus Diagnose. COVID-19, SARS-CoV-2. Berlin, 05.03.2020 Berlin Deutschland *** Presented picture Symbol photo Coronavirus diagnosis COVID 19, SARS CoV 2 Berlin, 05 03 2020 Berlin Germany Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.dex

Dünyada Covid-19, Türkiye’de kuş gribi 15.04.2020

Dünya Sağlık Örgütü’nün Mart ayından beri Covid-19 kabul ettiği vakaların, Türkiye’de hâlâ Avian Influenza (kuş gribi) veya Mers Cov (Ortadoğu solunum sendromu) olarak kayda geçtiği iddia ediliyor.
ARCHIV - Ein Arbeiter fegt am 03.03.2005 im Foyer des CIA-Hauptquartiers in Langley, Washington, USA. EPA/DENNIS BRACK/BLACKSTAR/POOL (zu dpa Deutschland weist obersten US-Geheimdienstler aus) +++(c) dpa - Bildfunk+++

CIA casusluk için kedi, kuş ve yunus eğitti 15.09.2019

Amerikan istihbarat servisi CIA’in Sovyetler Birliği'ne karşı casusluk amacıyla kedi, yunus ve kuş gibi çeşitli hayvanları eğittiği ortaya çıktı.

Ayda 100 bin TL zarara rağmen kuşların yuvasını bozmadılar 11.07.2019

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir hazır beton santralinin depolama sahasındaki 5 bin ton kumun içine kırlangıçlar yuva yapınca şantiyedeki tüm çalışmalar durduruldu. Şirketin sahibi Halil Başaran, kırlangıçların yuvasını bozmamak için yeni iş makineleri kiralayarak, hazır betonda kullanılmak üzere yeni kum satın almaya başladı.

Dev kuş robot yük taşıyan işçilerin yerini alır mı? 04.04.2019

Robbot teknolojilerinin öncü şirketi Boston Dynamics, "Handle" adlı dev kuş robotunu geliştirdi. Ambarlarda 15 kilo yük taşıyabilen robot gelecekte belki de paket taşıyıcıların yerini alabilir...

Gökyüzünün muzip sanatçıları 13.01.2019

Rusya ve Doğu Avrupa’dan kışı geçirmek üzere Ortadoğu'ya göç eden sığırcıkların dansını izleyin.

And Dağları'nın intihar eden kuşları 24.09.2018

Her yıl Eylül ayında And Dağları üzerinden göç eden bir grup kuş toplu halde ölü olarak bulunuyor. Yerel halk kuşların kutsal gölün üzerinden geçerken ölü ruhlar için intihar ettiğine inanırken, bilim insanları kuş ölümlerinin nedenini keşfetmekte zorluk çekiyor.
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Bazıları yüksekten uçar 08.09.2018

Bazı kuşlar diğerlerinden daha yüksekte uçar. Hatta bazıları neredeyse uçakların uçtuğu yükseklikte uçar. İşte gökyüzünün cesur kahramanları…

Eşitsizliğin fotoğrafı 27.06.2018

Eşitsizliği, zıtlığı ve adaletsizliği görmek için bazen bakış açısını değiştirmek gerek. Fotoğraf sanatçısı Johnny Miller, dünyanın dört bir yanında kuş bakışı görüntülediği büyük şehirlerdeki eşitsizliği fark etmeye çağırıyor.
02.06.2018 Thüringen, Seebach: Alexander Gauland (AFD), Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag, steht bei der Begrüßung auf dem Bundeskongress der Jungen Alternative (JA) für Deutschland. Es geht bei dem Kongress um ein Grundsatzprogramm der AfD-Jugendorganisation. Foto: Alexander Prautzsch/dpa | Verwendung weltweit

Gauland hakkında suç duyurusunda bulunuldu 06.06.2018

Hessen eyaleti Yabancılar Meclisi Başkanı Gülegen, "kuş pisliği" benzetmesiyle Nazi dönemini “hafife aldığı" gerekçesiyle AfD’li siyasetçi Gauland hakkında suç duyurusunda bulundu.

02.06.2018, Thüringen, Seebach: Alexander Gauland (AFD), Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag auf dem Bundeskongress der Jungen Alternative (JA) für Deutschland. Es geht bei dem Kongress um ein Grundsatzprogramm der AfD-Jugendorganisation. Foto: Alexander Prautzsch/dpa | Verwendung weltweit

AfD liderinin yüzerken giysileri çalındı 05.06.2018

Nazi dönemini "Alman tarihinde bir kuş pisliğine" benzeterek tepki çeken AfD lideri Alexander Gauland'ın yüzerken giysileri çalındı. Gauland, hırsızların "Naziler burada yüzemez!" diye bağırdıklarını iddia etti.
02.06.2018, Thüringen, Seebach: Alexander Gauland (AFD), Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag, spricht mit einem Fernsehteam auf dem Bundeskongress der Jungen Alternative (JA) für Deutschland. Es geht bei dem Kongress um ein Grundsatzprogramm der AfD-Jugendorganisation. Foto: Alexander Prautzsch/dpa | Verwendung weltweit

Gauland'dan 'kuş pisliği' açıklaması: Yanlış anlaşıldım 04.06.2018

Almanya için Alternatif (AfD) Eş Genel Başkanı Alexander Gauland, Nasyonal Sosyalizm dönemine ilişkin tepki çeken benzetmesinin yanlış anlaşıldığını savundu.
02.06.2018 Thüringen, Seebach: Alexander Gauland (AFD), Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag, nimmt am Bundeskongress der Jungen Alternative (JA) für Deutschland teil. Es geht bei dem Kongress um ein Grundsatzprogramm der AfD-Jugendorganisation. Foto: Alexander Prautzsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

AfD'den Nazi dönemine "kuş pisliği" benzetmesi 02.06.2018

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi lideri Alexander Gauland, Hitler ve Nazileri "kuş pisliğine" benzetti. Alman siyasetçiler bu dönemi önemsizleştirdiği gerekçesiyle Gauland'a tepki gösterdi.
African Elephant - Checking out photographer with trunk (Loxodonta africana) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Doğanın ağır sıkletleri 10.04.2018

Dünyanın dört bir yanında kimisi en büyük, kimisi en ağır, kimisi en uzun değişik hayvan türleri var. Listede yer alanların birkaçı sizi şaşırtabilir.
Fahnen der Unesco im Der Nationalpark Thingvellir ( auch Pingvellir ). Er gehört mit dem Wasserfall Gullfoss und den Geysiren des Haukadalur zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Islands, dem sogenannten Golden Circle. 2004 wurde der Nationalpark durch die UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Hıdırellez ve Islık Dili UNESCO listesinde 07.12.2017

Bahar kutlaması Hıdırellez ve Doğu Karadeniz yöresinde kullanılan ‘kuş dili’ UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne alındı.
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