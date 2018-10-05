 Kuşadası’nda tutuklanan Alman vatandaşı için tahliye kararı | TÜRKİYE | DW | 11.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Kuşadası’nda tutuklanan Alman vatandaşı için tahliye kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla Ağustos ayı sonunda Kuşadası’nda tutuklanan Alman vatandaşı Hüseyin M. için tahliye kararı verildi. Sanığın yurt dışına çıkışı konusunda bir kısıtlama getirilmedi.

Türkische und deutsche Fahnen (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Ağustos ayı sonundan bu yana Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşı Hüseyin M. hakkında tahliye kararı verildi. Kuşadası'nda "cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin M.'nin avukatı Erdal Güngör, davanın bugünkü ilk duruşmasında müvekkilinin tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Güngör, müvekkilinin yurt dışına çıkmasına izin verildiğini belirterek, Almanya’nın Braunschweig kentinde yaşayan müvekkilinin Almanya’ya seyahat etmekte özgür olduğunu söyledi. Tahliye kararında müvekkilinin sabıkasının bulunmamasının rol oynadığını kaydeden avukat Güngör, davanın görülmeye devam edileceğini ve bir sonraki duruşma tarihinin 9 Nisan 2019 olarak belirlendiğini aktardı.

Güngör, 42 yaşındaki müvekkiline 2014 ve 2015 yıllarında Facebook üzerinden Erdoğan'a hakaret ettiği suçlaması yöneltildiğini belirtiyor. Ağustos 2014'e kadar başbakanlık görevini sürdüren Erdoğan, o tarihten bu yana cumhurbaşkanlığı görevini ifa ediyor. Türkiye'de başbakana hakaret iki yıla, cumhurbaşkanına hakaret de dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. Hüseyin M. iki vakada da suçlu bulunduğu takdirde altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Alman haber ajansı dpa, iddianameye dayandırarak verdiği haberinde, Hüseyin M.'nin ifadesi alınırken söz konusu metinleri yazdığını reddettiğini ve şifresinin çalındığını iddia ettiğini belirtti. Haberde Hüseyin M.'nin kanıt sunamadığı için savcılığın bunu inandırıcı bulmadığı kaydediliyor.

Duruşmayı konsolosluk yetkilisi de izledi

Braunschweig’lı Hüseyin M.’nin ilk duruşmasında Ankara’daki Alman Büyükelçiliği’nin hukuk ve konsolosluk hizmetleri bölümünün yöneticisi de hazır bulundu. 1976 Tunceli doğumlu sanığın, 13 yaşında Almanya'ya geldiği ve 2012 yılından bu yana sadece Alman vatandaşlığına sahip olduğu bildiriliyor.

Alman yetkililerin açıkladığı resmi verilerde, Türkiye’de siyasi gerekçelerle hapiste bulunan Alman vatandaşlarının sayısının son olarak beş olduğu bildiriliyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayı sonunda Almanya'ya yaptığı devlet ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye’deki tutuklu Alman vatandaşlarına ilişkin konuyu gündeme getirmişti.

dpa,AFP,DW/AÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Tutuklu Alman vatandaşı için Gabriel devrede

Kuşadası’nda “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Türkiye kökenli Alman vatandaşı için Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in devreye girdiği bildirildi. (05.10.2018)  

Bakanlıktan tutuklu Alman vatandaşıyla ilgili açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye kökenli bir Alman vatandaşının Kuşadası’nda, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandığını doğruladı ve konsolosluk yetkililerinin tutuklu ile ilgilendikleri açıkladı. (03.10.2018)  

Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı

Kuşadası’nda tatil yapan Türkiye kökenli bir Alman vatandaşı, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı. Hüseyin M. adlı vatandaşın, eşi veya Alman diplomatlarla görüşmesine izin verilmediği bildiriliyor. (01.10.2018)  

Steinmeier: Türkiye demokratik normalliğe dönmeli

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan onuruna verilen yemekte eleştirel bir konuşma yaptı. Steinmeier Türkiye'de toplumsal çatışmaların insan hakları ve hukuk devleti temelinde çözümlenmesi gerektiğini söyledi. (28.09.2018)  

Erdoğan'ın ziyareti öncesi tutuklu Alman vatandaşlarından çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesinde Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları ve aileleri Almanya'ya çağrı yaptı. Enver Altaylı'nın kızı babasının serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı. (24.09.2018)  

Benzer içerik

Sigmar Gabriel

Tutuklu Alman vatandaşı için Gabriel devrede 05.10.2018

Kuşadası’nda “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Türkiye kökenli Alman vatandaşı için Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in devreye girdiği bildirildi.

Deutschland Berlin Auswärtiges Amt

Bakanlıktan tutuklu Alman vatandaşıyla ilgili açıklama 03.10.2018

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye kökenli bir Alman vatandaşının Kuşadası’nda, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandığını doğruladı ve konsolosluk yetkililerinin tutuklu ile ilgilendikleri açıkladı.

Symbolbild Deutschland - Türkei Flaggen

Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı 01.10.2018

Kuşadası’nda tatil yapan Türkiye kökenli bir Alman vatandaşı, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı. Hüseyin M. adlı vatandaşın, eşi veya Alman diplomatlarla görüşmesine izin verilmediği bildiriliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Ankara Selbstmordanschlag Tatort (Getty Images/AFP/A. Altan)

10 Ekim: Kurban yakınları adalet bekliyor

Ankara’daki barış mitinginde IŞİD’in canlı bomba saldırısı sonucu oğlunu kaybeden Derman Doğan’ın tek beklentisi, patlamada ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılanması. 

FOTO-GALERİ

default

Gazetecilik: Tehlikeli meslek

2018’in ilk 10 ayında 73 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Geçtiğimiz yıllarda gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamaların artmasıyla araştırmacı gazetecilerin karşı karşıya olduğu riskler de çoğaldı. 