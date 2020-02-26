KStA: Koronavirüs büyük bir sınav olacak

Hannoversche Allgemeine Zeitung, koronavirüsle mücadelede sabırlı olmak gerektiği görüşünde:

"Virüs hakkında nasıl bulaşıp yayıldığı ve hastalığın seyrine dair bilgi sahibi olabilmek için zamana ihtiyacımız var. Olası tedavileri deneyimleyebilmek ve hastalığa karşı ilaç geliştirmek için zaman gerekiyor. İnsanlar ve virüs arasında zamana karşı yarış sürüyor; ucu açık. En azından insanlık virüsün yapısını rekor sürede tamamen çözümlemeyi başardı. Bu çok önemli ilk adımdan sonra bilim dünyası bu konuda henüz başka önemli bir başarı kaydedemedi. Henüz."

Kölner Stadt-Anzeiger de virüsle mücadelede izlenecek eylem planının gelişmiş sağlık sistemleri için bile bir sınav niteliği taşıyacağını yazıyor:

"Salgının seyri, Almanya gibi gelişmiş sağlık sistemine sahip bir ülkeyi bile zorlayacak hatta aşacak boyuta ulaşabilir. Aksini iddia etmek güzellemeye girer. İnsanlar yerel sağlık idarelerine telefonla ulaşamadıklarında ya da muayenehanelerden 'bizim yetki alanımıza girmiyor' yanıtı alıyorlarsa bu son derece sinir bozucu bir durum olur. Sağlık sistemi içerisinde sorumluğu olanlar için önümüzdeki hafta ve aylar büyük bir sınav olacak. Hem iletişim hem de lojistik anlamda."

Magdeburg'da yayımlanan Volksstimme gazetesi de, koronavirüs ile birlikte barizleşen küresel ekonomideki bağımlılıklara dikkat çekiyor:

"Yakın zamanda koronavirüsün ekonomik etkilerini de hissetmeye başlayacağız. Henüz Çin'den kalkan yük gemilerinde bir azalma olduğunu hissetmedik. Zira gemilerin yolcululukları haftalar alabiliyor. Ancak önümüzdeki günlerde yeni gemiler limanlara yanaşmayacak. Bu nedenle Amazon gibi şirketlerin borsadaki hisselerinin düşüşte olması çok şaşırtıcı bir durum değil. Yakın zamanda doğrudan ihtiyaç duyduğumuz ürün ve üretim için gerekli hammade ve temel ürünler yeterli olmayacak. Örneğin eczacılık ve ilaç endüstrisinde. Bu yüzden son gelişmelerden hareketle Avrupa, küresel ihracatçılara halihazırda çok fazla güvenmiş olup olmadığını gözden geçirmeli. Yeni cep telefonu ve bilgisayar üretemiyor olmak çok büyük bir sorun oluşturmaz. Ancak öyle ürünler var ki kısa süreli darboğaz bile sorun oluşturabilir."

Stuttgarter Zeitung'da ise, koronavirüs karşısında duyulan kaygıların savaş bölegelerindeki insanların her gün karşı karşıya kaldığı tehlikeyle kıyaslanamayacak boyutta olduğuna dikkat çekiliyor:

"Suriyeliler muhtemelen refah toplumlarının koronavirüs karşısındaki endişelerini şu an içinde bulundukları dehşete yeğler. Zira gece gündüz ölüm kalım savaşı veriyorlar. Savaş bölgelerinde her şey eksik, yardım sevkiyatları bile yapılamıyor. Suriye'dekilerin durumunu iyileştirmek için kararlı adımlar atmayan hükümet yetkilileri siyasi sorumluluklarını yerine getirmiyor demektir. Fiyaskonun devamından onlar sorumlu."

DW/MK/BK

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