 Kretschmann: Cem Özdemir Yeşiller′in başbakan adayı olabilir | ALMANYA | DW | 04.12.2019

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ALMANYA

Kretschmann: Cem Özdemir Yeşiller'in başbakan adayı olabilir

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann Cem Özdemir’in Yeşiller partisinin gelecek seçimlerde başbakan adayı olabileceğini söyledi.

Cem Özdemir

Cem Özdemir

Alman Yazı İşleri Ağı'na (Redaktionsnetzwerk Deutschland) bir mülakat veren Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann Cem Özdemir’in bir sonraki seçimlerde partisi Yeşiller'in başbakan adayı olabileceğini söyledi.

"Hükümet etme kapasitesine kesinlikle sahibiz" diyen Kretschmann "Elbette başbakan olabilecek şahsiyetlerimiz var" dedi. Kretschmann partinin eşbaşkanları Robert Habeck ile Annalena Baerbock ya da onların selefi Cem Özdemir'in adı geçen diğer başbakan adaylarından daha kötü olmadığını söyledi.

Kretschmann, Yeşiller partisinin eski eş genel başkanı ve milletvekili Özdemir'in kayda değer bir özgeçmişe sahip yetenekli bir siyasetçi olduğunu belirtti. Kretschmann "Misafir işçi ailesinin çocuğu olmaktan Yeşiller başkanlığına, bu zaten dikkate değer bir mesafe ve birçok insan için de de büyük bir cesaret kaynağı" ifadelerini kullandı.

Winfried Kretschmann

Winfried Kretschmann

Cem Özdemir'in mükemmel bir hatip ve ele aldığı konular hakkında bilgi sahibi bir siyasetçi olduğunu belirten Kretschmann "Bu tür yeteneklerin iki arada bir derede kalmamasına ya da başka şeylerle uğraşmamasına dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Partisinin yönetici personel konusunda bir bolluk içinde olmadığını belirten Kretschmann "O nedenle diğerleriyle Cem Özdemir'i radarda tutmamız gerektiği konusunda görüşüyorum" diye konuştu.

Alman kamuoyunda Kretschmann'ın daha önce Habeck’in başbakan adaylığını desteklediği dile getirilmiş ve bu haberler Yeşiller içerisinde Baerbock'un başbakan adaylığının gözardı edildiği gerekçesiyle tepki toplamıştı.

Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir Eylül ayında partisinin meclis grubu eş başkanlığı seçimine adaylığını koymuş ancak seçilememişti.

Seçimler 2021'de

Almanya'da Federal Meclis üyelerinin belirleneceği genel seçimlerin 24 Ekim 2021 tarihinde yapılması öngörülüyor. Partiler  seçimler öncesinde başbakan adayı göstermelerine rağmen, adayın resmi seçim kanunu bakımından bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Almanya'da başbakan doğrudan halk tarafından değil milletvekilleri tarafından seçiliyor. Bununla birlikte başbakan adayı seçmen açısından büyük siyasi anlam taşıyor. Cem Özdemir'in başbakan seçilmesi halinde, Almanya'da ilk kez bir Türkiye kökenlinin başbakan olması anlamına geliyor.

AFP/EC,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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