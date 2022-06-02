Kraliçenin tahta çıkışının 70'inci yılı kutlanıyor

Parlayan bir güneşin eşlik ettiği bu günde onbinlerce kişi, tahttaki 70. yılını kutlayan Kraliçe II. Elizabeth'i balkonunda görebilmek için Buckingham Sarayı'nın önündeki alana akın etti. Bin 200'den fazla asker ve yaklaşık 300 müzisyenin yer aldığı orkestralar, Londra sokaklarında düzenlenen geçit töreninde boy gösterdi. Veliaht prens Charles ve en büyük oğlu "Trooping the Colour” adı verilen askeri geçit törenine atla katılırken, Charles'ın eşi Camilla ve oğlu William'ın eşi Kate ise faytonla onları takip etti.

Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bu özel gün için çok sayıda insan, İngiliz bayrakları ve piknik sepetleriyle Buckingham Sarayı'nın yolunu tuttu. Hatta kimileri, geceyi geçit töreninin yapılacağı rota üzerinde çadırlarda geçirdi. Daniel Marmah, eşi ve iki küçük çocuğuyla ilk kez "Trooping the Colour” törenine katılanlardan. Marmah, bu tarihi olayı kaçırmak istemediğini anlatıyor.

Prens Charles'ın eşi Camilla ve Prens William'ın eşi Kate Fotoğraf: Andrew Matthews/PA Wire/dpa/picture alliance

Angie Hart ise bu tören için uzaklardan, Kanada'dan gelmiş. 51 yaşındaki Hart, aynı zamanda Kanada devletinin de başı olan II. Elizabeth için düzenlenen törenden oldukça etkilenmiş görünüyor. Altı yaşındaki Lily'nin annesi Jo, küçük kızının "durmadan, haftalarca bu tören hakkında konuştuğu" için geldiklerini söylüyor.

Fotoğraf: Stephen Lock/IMAGO

Kraliçe, at sırtında birlikleri denetleme görevini bu yıl oğlu Charles'a devretti. Kendisi ise birlikleri, Buckingham Sarayı'nın balkonundan selamladı. Daha sonra tekrar görünen II. Elizabeth, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin gösterilerini izledi. Son aylarda sağlık problemleri yaşayan kraliçenin etrafı diğer kraliyet üyeleriyle çevrilmişti.

Fotoğraf: Paul Ellis/AFP

"Trooping the Colour” Birleşik Krallık'ın 260 yıllık eski bir askeri geleneği. Kraliçenin Nisan ayındaki doğum gününü güzel bir havada kutlamak için genellikle her yıl Haziran ayının başında Londra'da düzenleniyor. Bu yıl ise, en uzun süre tahtta kalan kraliyet üyesi olan kraliçenin platin jübilesi nedeniyle bu tören ayrı bir önem taşıyor. Kutlamaların ve sokak partilerinin Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

AFP,dpa/SÖ,TY