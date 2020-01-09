 Kraliçe′den Harry ve Meghan′a onay geldi | YAŞAM | DW | 13.01.2020

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YAŞAM

Kraliçe'den Harry ve Meghan'a onay geldi

Kraliçe 2. Elizabeth, torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'nin Kraliyet ailesinden ayrılma ve yılın bir bölümünü Kanada'dan geçirme kararını onayladı.

Kraliçe 2. Elizabeth, çiftin kararına saygı duyduklarını açıkladı

Kraliçe 2. Elizabeth, çiftin kararına saygı duyduklarını açıkladı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde krize neden olan Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle'nin Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılma kararı bugün Sandringham Şatosu'nda düzenlenen ve Kraliçe 2. Elizabeth'in de katıldığı aile toplantısında ele alındı.

Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan 93 yaşındaki Kraliçe, kendisinin ve ailesinin çiftin arzusuna tam ve kesin olarak destek verdiklerini duyurdu. Çiftin aile içindeki rolleri netleşinceye kadar da geçiş döneminde İngiltere ve Kanada'da yaşayabileceğini vurgulayan Kraliçe, çiftle ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde verileceğini ve karmaşık soruların yanıt bulabilmesi için daha yapılacak çok şey olduğunu kaydetti.

Kraliçe, açıklamasında "Onları Kraliyet Ailesi'nin tam zamanlı üyeleri olarak görmeyi tercih etmeme rağmen, aile olarak bağımsız bir hayata sahip olma arzularını saygı ve anlayışla karşılıyoruz. Çift, ailemizin değerli birer parçası olarak kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin kararı günlerdir manşetlerde

İngiliz basınında Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin kararı günlerdir manşetlerde

Prens kardeşlerden ortak açıklama

İngiliz basınına göre Prens Harry ve Meghan Markle çifti, bağımsız bir hayat sürmek istedikleri yönündeki kararını Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'a sormadan geçen Çarşamba günü kamuoyuna açıklamıştı. Sarayda krize neden olduğu söylenen kararla ilgili olarak bugün Sandringham Şatosu'nda düzenlenen toplantıya Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Harry'nin yanı sıra Prens William ve birinci sıradaki Veliaht Prens Charles katılmıştı. Kanada'da bulunan Meghan Markle'nin ise toplantıya telefonla katıldığı söyleniyor.

Buluşma öncesi ise Prens Harry ve Prens William, Times gazetesinde yer alan habere ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Prens William'ın kardeşi Harry'e "zulmettiği" ve Harry'i aile dışına ittiği iddia edilen haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "ruh sağlığına önem veren iki kardeş için böyle kışkırtıcı bir dil kullanılmasının hakaret anlamına geldiği" belirtildi. Açıklamada gazetenin adı zikredilmedi. Ancak Alman haber ajansı dpa'nın sorusunu yanıtlayan Buckingham Sarayı sözcüsü Times gazetesinde yer alan haberin kastedildiğini doğruladı.

Harry ve Meghan geçtiğimiz aylarda sık sık özel jet kullandıkları ve Meghan Markle'nin gardırobunun Kraliyet Ailesi'ne uymadığı şeklinde sık sık eleştirilere maruz kalmışlardı.

AFP,dpa/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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