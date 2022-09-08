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Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti
Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybettiFotoğraf: Orban Thierry/abaca/picture alliance
PolitikaBirleşik Krallık

Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti

3 saat önce

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Kraliçe, 70 yıldır tahttaydı. Yeni Kral Charles, Kraliçe'nin ölümünden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

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Birleşik Krallık'ın en uzun süre tahtta kalan ve dünyanın en yaşlı hükümdarı olan 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti. 

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybettiği bildirildi. Saray açıklamasında, "Kraliçe bugün öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi" ifadesini kullandı. 

Kraliçe, bugün erken saatlerde doktorların sağlık durumundan kaygılanması üzerine tıbbi müşahede altına alınmıştı. Kraliyet ailesi fertleri Kraliçe'nin yazı geçirdiği İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne gitmişti. Kraliçe Elizabeth'in çocukları 73 yaşındaki Veliaht Prens Charles, 62 yaşındaki York Dükü Prens Andrew, 58 yaşındaki Wessex Kontu Prens Edward ve 72 yaşındaki Prenses Anne'in ve torunlarının Balmoral'a gittiği belirtilmişti. 

Yeni Kral Charles 

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles Birleşik Krallık'ın yeni kralı oldu.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada Birleşik Krallık'ın yeni Kralı Charles'ın "Sevgili annem Kraliçe'nin ölümü benim için en büyük üzüntü anıdır" dediği aktarıldı.

Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü törenlerinde II. Elizabeth, varisi Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte halkı selamlıyor
Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü törenlerinde II. Elizabeth, varisi Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte halkı selamlıyorFotoğraf: Chris Jackson/Pool Photo via AP/picture alliance

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü duyuran haberin verilmesinin ardından Kraliçe'nin fotoğrafları eşliğinde ulusal marş çalındı.

Kraliçe'nin Londra'daki sarayları ve devlet binalarında bayraklar yarıya indirildi. 

İngiliz halkı, Kraliçe'nin ölüm haberinin duyulmasının ardından Buckingham Sarayı'nın önünde toplandı
İngiliz halkı, Kraliçe'nin ölüm haberinin duyulmasının ardından Buckingham Sarayı'nın önünde toplandıFotoğraf: Leon Neal/Getty Images

Kraliçe II. Elizabeth 6 Şubat 1952 tarihinde tahta çıkmıştı. Hüküm sürdüğü 70 yıl boyunca ülkesinde ve dünyada büyük ekonomik ve sosyal değişimlere tanıklık etti. İngiltere'de Winston Churchill'den Liz Truss'a 15 Başbakan gördü.

Kraliçe, Salı günü Muhafazakâr Parti liderliğine seçilen Liz Truss'u başbakan olarak atamıştı. Atama töreni Kraliçe'nin sağlık durumu nedeniyle gelenek olduğu üzere Londra'da değil İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yapılmıştı.

Kraliçe II. Elizabeth ve yeni Başbakan Liz Truss
Kraliçe II. Elizabeth ve yeni Başbakan Liz TrussFotoğraf: Jane Barlow/REUTERS

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajları 

Kraliçe II. Elizabeth'in ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından taziyelerini paylaştı. Erdoğan, "Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum" ifadesini kullandı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

Biden taziyelerini iletti

ABD Başkanı Joe Biden açıklamasında Kraliçeye saygısını sunarak "Kraliçe Elizabeth'in mirası İngiltere ve dünya tarihinin sayfalarında büyük bir yer tutacak" dedi.
Yaşamı boyunca 14 ABD başkanıyla görüşen Kraliçe Elizabeth ile 2021'deki buluşmalarını hatırlatan Biden, şunları söyledi: "Zekası ile bizi büyüledi, nezaketi ile bizi etkiledi ve bilgeliğini cömertçe bizimle paylaştı."

Eşiyle birlikte Kraliyet ailesine taziyelerini sunan ABD Başkanı Kraliçeyle ilgili "Bir hükümdardan daha fazlasıydı. O bir dönemi belirledi" dedi.

Elizabeth'in "eşsiz bir devlet kadını" olduğunu söyleyen Başkan Biden, Kraliçe'nin Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiyi derinleştirdiğini belirtti. Biden, "Kral ve eşi ile yakın dostluğu sürdürmeyi dört gözle beklediğini" söyledi.

Almanya'dan taziye mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümün ardından bir taziye mesajı yayınladı. Steinmeier mesajında, "Kraliçe II. Elizabeth, bir yüzyılı etkiledi. Yakın tarihi yaşadı ve yazdı. Majesteleri bütün dünyada itibar ve saygı kazandı" ifadelerini kullandı. 

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da sosyal medyada yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek ''Almanya, İkinci Dünya Savaşı dehşetinden sonra barışmak için bize elini uzatması nedeniyle sonsuza kadar kendisine minnettar kalacaktır" dedi.

Doktorların gözetimi altındaydı

Buckingham Sarayı'ndan Perşembe günü erken saatlerde yapılan açıklamaya göre Kraliçe geçen yılın sonundan bu yana "hareket etmede sorunlar" yaşıyordu.  Açıklamada "Bu sabah yapılan değerlendirmelerin ardından doktorlar Majestelerinin sağlığı için endişe duyuyor ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kendini iyi hisseden Kraliçe, Balmoral Kalesi'nde kalmaya devam ediyor" denilmişti. Kraliçe Şubat ayında Covid-19 geçirmişti.

İngiltere'nin Devlet Başkanı olan Kraliçe, görevlerinin çoğunu varisi Prens Charles'a ve diğer kraliyet ailesi üyelerine devretmişti.

Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı

Kraliçe II. Elizabeth son dönemde bu yılki Parlamento açılışı ve Platin Jübile Konseri de dahil olmak üzere önemli bazı etkinliklere katılamamıştı.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip de geçen yıl Nisan ayında 99 yaşında hayatını kaybetmişti. 

DW, Reuters / SSB, JD

 

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