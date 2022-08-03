KPSS’deki sızıntıyla ilgili soruşturma başlatıldı

31 Temmuz Pazar günü tüm Türkiye’de yapılan ve binlerce adayın girdiği 2022 KPSS Genel Kültür/Genel Yetenek Sınavı’na yönelik kopya iddiaları gündemi sarstı. ÖSYM’nin “İddialar asılsız” açıklamasına karşın, kurum başkanıHalis Aygün, gece yarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu (DDK) müfettişleri ÖSYM’ye giderek inceleme başlattı. DDK'nın iddialar konusunda suç duyurusunda bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

KPSS sınavının iptal edilip edilmeyeceği konusundaki kararın, DDK’nın hazırlayacağı raporun ardından Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.

Yediiklim Yayınları takipsizlik almış

Yargı kulislerine göre, iddiaların odağındaki Yediiklim Yayınları’yla ilgili geçmişte Gülen yapılanması bağlantılı soruşturma yürütüldüğü ancak sonunda takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. Diğer yandan ÖSYM’nin KPSS sınav hazırlama komisyonunda, dershanelerden de uzmanların görev aldığı bildirildi.

CHP'den suç duyurusu

Muhalefet yaşananlar konusunda iktidarı suçlarken CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, iddiaların araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesinde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YÖK Başkanı Erol Özvar, görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün ile Yediiklim Yayınevi yetkilileri şüpheli olarak gösterildi. Bu isimler, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmakla suçlandı.

30 soruda benzerlik iddiası

Savcılığa sunulan soru örneklerine dikkat çekilen dilekçede, “Sunduğumuz örneklerin şimdiye kadar tespit edilmiş, yaklaşık 20-30 soru kadar daha benzeri bulunmaktadır. Bu kadar benzerliğin bulunması ‘soru yakalama’ olarak açıklanamaz. Binlerce adayın umut bağladığı, ter döktüğü, geleceklerini belirledikleri bir sınavda böylesi bir şaibe, sınav sorularının bazı kişilere ya da yayınevlerine sızdırıldığını ortaya koymaktadır” denildi.

ÖSYM Başkanlığı tarafından sınavdan yaklaşık 1 ay önce 432 çalışanın yerlerinin değiştirildiğini iddia eden Kaya, “Sınava 1 ay kala böyle bir işlemin yapılmış olması şaibe iddialarını kuvvetlendirmektedir” ifadesini kullandı.

İşte KPSS adayındaki sızıntı delili

Öte yandan DW Türkçe, Twitter üzerinden yayımladığı görsellerle sızıntı iddiasını ilk ortaya atan isimlerden olan Serkan Acar'a ulaştı. Gaziantep Üniversitesi İngilizce Bölümü mezunu olan Acar, elindeki Yediiklim Yayınları’na ait bir deneme ile iki PDF kitapçıktaki 4 sorunun birebir aynı olduğunu anlattı.

Fotoğraf: Privat

Pazar günü yapılan sınava girdiğini, üniversite grubunda Yediiklim Yayınları’nın sorularının paylaşılmasıyla olayı fark ettiğini belirten Acar, gelecek hafta sonu alan bilgisi sınavı olduğuna işaret ederek “Ders çalışıyordum. Üniversitenin sınıf grubunda soruların fotoğrafları geldi. Sorulara baktım Yediiklim Yayınları ile birebir aynı. İlk ben fark ettim. 10 tane soru birebir aynı, seçenekler aynı, cevapları aynı” dedi.

Yaşananları “üzücü” olarak nitelendiren Acar, “Bu sene ekim ayının başından beri bu sınava yoğun şekilde çalıştım. Sosyal hayatımı bıraktım, arkadaşlarımı reddettim. Birçok sorunun bu yayınevinden gelmesi, şaibeli durum. Sınav iptal edilmeli” diye konuştu.

Deneme kitapçığındaki soru aynı çıktı

Elinde Yediiklim Yayınlarına ait 5’li deneme sınav kitapçığı olduğunu belirten Acar, bu kitapçıktaki adli yargıda görev yapan mahkemelerle ilgili 51. sorunun, ÖSYM’nin KPSS sınavıyla birebir çıktığını anlattı. Yine Serkan Acar'ın, elinde bulunan iki adet PDF soru kitapçığındaki üç sorunun da KPSS’deki sorularla birebir aynı olduğu göze çarpıyor.

Eğitim Uzmanı Ali Taştan: Olay aydınlatılmalı

Uzmanlar ise konunun bütün yönleriyle araştırılarak sınavın iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. DW Türkçe’ye konuşan Eğitim Uzmanı Ali Taştan, “Bu önemli bir sınav, ciddi bir sınav. O nedenle bunun tamamen aydınlatılması gerekiyor. Kaldı ki son iki gündür yaşananlar, bu sınavla ilgili bazı şaibeler olduğunu netleştirmiş durumda” dedi.

Yediiklim Yayınları’nın kitapçıklarına el konulması gerektiğinin altını çizen Taştan, şu görüşleri dile getirdi.

“Milyonlarca insanın girdiği sınavla ilgili bir karar verilmesi gerekiyor. Ve bunun çok uzatılmaması gerekiyor. Çünkü gelecek hafta sonu öğretmenlik alan bilgisi sınavı var. Yine 400-450 bin gencimiz bu sınava girecek. Geçen hafta girdikleri sınavla ilgili bir sınav ortaya çıkmışken, önümüzdeki hafta girecekleri sınava ve ÖSYM’ye nasıl güvenecekler? O nedenle geçen hafta yapılacak sınavların iptal, önümüzdeki hafta yapılacak sınavın da ertelenmesi gerekiyor.”

Geçmişte yine KPSS soruları sızmıştı

2022 KPSS tartışması, akıllara geçmişte yaşanan sınav skandallarını getirdi. Daha önce birçok sınavla ilgili kopya iddiaları ortaya atılmış, bu konuda yargı devreye girmişti. Bunların en önemlisi 350 adayın tüm soruları doğru yanıtladığı 2010 KPSS sorularının önceden sızdırılması oldu. Savcılık, bu soruların Gülen yapılanmasına bağlı kişilere sızdırıldığı yönünde davalar açmıştı.

Bu süreçte dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, önce sızıntı iddialarını kabul etmemiş, gelen tepkiler üzerine sınavı iptal etmek zorunda kalmıştı. Kopya bulgusundan sonra göreve getirilen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında açılan davada da mahkûmiyet kararı çıkmıştı.

KPSS, LYS, YGS, ALES, ÜDS, Harp Okulları ve Polis Okulları gibi onlarca sınavla ilgili Gülen yapılanması bağlantılı başlatılan soruşturmalar halen Ankara’da sürüyor.

"ÖSYM’de paralel yapılar olabilir"

Eğitim Uzmanı Ali Taştan, geçmişte ÖSYM ve MEB’in yaptığı sınavlarla ilgili şaibelere işaret ederek, “ÖSYM ve MEB, halen bu yapılardan kurtarılmamış olabilir. Buralarda ciddi uzantıları olabilir. Ya da yeni FETÖ’ye benzer paralel yapılar olabilir” dedi. Taştan, geçmişte Gülen yapılanmasının etkili olduğu ÖSYM’deki sistemin baştan sona değiştirilmesi gerektiğini vurgularken şu eleştirilerde bulundu:

“ÖSYM eskiden çok güvenilir ve sağlıklı sınavlar yapardı. Ama maalesef ÖSYM şu an tek sınavı dahi sorunsuz yapmayı başaramıyor. Bunun da sebeplerinden bir tanesi, liyakat olmaması, liyakat. Liyakatli insanları atamadığınız sürece bu insanlar bir şeylerin karşılığında oradaki soruları sızdırmaya devam edecektir.”