 Kosta Rika’da eşcinsellerin evlenmesi yasalaştı | DÜNYA | DW | 26.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Kosta Rika’da eşcinsellerin evlenmesi yasalaştı

Kosta Rika eşcinsellerin evlenmesini yasal hale getiren ilk Orta Amerika ülkesi oldu.

San Jose, Costa Rica'da Onur Yürüyüşü (2019)

San Jose, Costa Rica'da Onur Yürüyüşü (2019)

Kosta Rika'da eşcinsellerin evlenmesi yasal hale geldi. Konuyla ilgili yargı kararı dün gece yarısı yürürlüğe girdi. Daha önce yapılması planlanan kutlamalar ise koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi.

İlk evlilik iki kadın arasında misafirlerin katılımı olmaksızın sanal ortamda yapılacak ve tören devlet televizyonundan canlı yayınlanacak.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado televizyonda yaptığı konuşmada "Bu değişiklik, binlerce insanın evlenmesine izin veren önemli bir sosyal ve kültürel dönüşüm getirecek” dedi. Alvarado "Amacımız ayrımcılığın tüm biçimleriyle mücadele etmek” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği (ILGA) Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kosta Rika bugün kutlama yapıyor: Evlilik eşitliği realite haline geldi. Orta Amerika'da ilk kez” denilerek bu adımın atılması için emek veren herkes tebrik edildi.

Kosta Rika Amerika kıtasında eşcinsel evlilikleri tanıyan sekizinci ve Katolik Hrıstiyanlığın güçlü olduğu Orta Amerika'da ilk ülke oldu. Dünyada eşcinsel evlilikleri yasal hale getiren ülke sayısı da böylece 29'a yükseldi.

Ağustos 2018'de Kosta Rika'nın en yüksek yargı mercii olan Yüksek Mahkeme eşcinsel evliliklerine imkan veren yolu açmıştı. Mahkeme eşcinsel evlilikleri yasaklayan yasa maddesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve parlamentoya yasayı değiştirmesi için 18 ay süre vermişti.

AFP, epd / EC, TY

©️Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Eşcinsel çiftin annelik davası

Almanya'da hamile olan eşcinsel bir kadın, evli olduğu kadının da doğacak çocuğunun annesi olarak kayıtlara geçmesi için hukuk mücadelesi başlattı. (22.01.2020)  

Almanya'da "Eşcinsellik terapileri" yasaklanıyor

Alman hükümeti "Eşcinsellik dönüşüm terapilerini" yasaklamaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Spahn, eşcinselliğin hastalık olmadığını, tedavi edilemeyeceğini söyledi (18.12.2019)  

Benzer içerik

Ecuador | Verfassungsgericht erlaubt gleichgeschlechtliche Ehe

Ekvador Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliği kabul etti 13.06.2019

Eşcinsel iki çiftin başvurusunu değerlendiren Ekvador Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliğin yasal olduğuna hükmetti. Karar, LGBTİ bireyler tarafından sevinçle karşılandı.

Taiwan führt als erstes asiatisches Land die Homo-Ehe ein

Tayvan'da eşcinsel evlilik yasallaştı 17.05.2019

Tayvan Parlamentosu eşcinsel çiftlerin evlenebilmesini sağlayan tasarıyı kabul etti. Bu kararla Tayvan Asya’da eşcinsellere evlilik hakkı tanıyan ilk ülke oldu.

Türkei Istanbul verbotene LGBT Parade

Korona günlerinde Diyanet’e "nefret suçu" tepkisi 27.04.2020

Diyanet’in eşcinselleri salgın hastalıkların kaynağı olarak göstermesine LGBTİQ derneklerinden de tepki geliyor. Kaos GL, “Kamu kaynaklarıyla yurttaşların nefret suçuna maruz bırakılmasını konuşuyoruz" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Uzmanlara göre IŞİD hâlâ en güçlü cihatçı örgütlerden biri

IŞİD yeniden güçleniyor

Suriye ve Irak'ta IŞİD'in düzenlediği saldırılar, çıkardığı yangınlar yeniden artış gösterdi. Bölgeyi izleyen uzmanlara göre koronavirüs salgınından ve bölgesel anlaşmazlıklardan faydalanan IŞİD yeniden güç kazanıyor.  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Salgın önlemleri pek çok ülkede esnetiliyor. Kuaför ve güzellik salonları da müşterilerine hizmet vermeye başladı.  