  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ekrem İmamoğlu
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Kosova'nın kuzeyindeki Mitrovica kasabasında Sırplarca kapatılan bir yol
Kosova'nın kuzeyindeki Mitrovica kasabasında Sırplarca kapatılan bir yolFotoğraf: Miodrag Draskic/REUTERS
PolitikaKosova

Kosova'da gerginliği düşürebilecek karar

47 dakika önce

Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan eski Kosovalı Sırp polis memuru hakkındaki tutukluluk kararı, ev hapsine çevrildi. Sırplar kararı "zafer" olarak tanımladı.

https://p.dw.com/p/4LVkN

Hakkında verilen tutukluluk kararı Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe yol açan eski Kosovalı Sırp polis memuru Dejan Pantic'in cezaevinden çıkarılarak ev hapsine konulacağı açıklandı.

Kosova'nın kuzeyinde Sırplarca barikatlar kurulmasınaneden tutukluluk kararının Priştine'deki mahkeme tarafından ev hapsine çevrilmesi, Sırbistan'daki yetkililerce "zafer" olarak nitenlendirildi.

Pantic'in serbest bırakılmasının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Kosovalı Sırplardan protestoları sonlandırmalarını istediği açıklandı. Kosovalı Sırplarla iletişimden sorumlu Sırp hükümet yetkilisi Petar Petkovic, Vucic'in göstericilerin kovuşturmadan muaf tutulacağı konusunda güvence de verdiğini söyledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise mahkemenin kararını eleştirdi. Basın toplantısında konuşan Kurti, "Terörle suçlanan bir kişinin ev hapsine konmasını talep eden savcının ve bunu onaylayan hâkimin kim olduğunu merak ediyorum" dedi.

Kosovo und Serbien Barrikaden
Fotoğraf: Vjosa Cerkini/DW

AB ve ABD'den ortak çağrı

Bölgede yükselen gerginlikle ilgili ortak açıklama yayımlayan Avrupa Birliği ve ABD ise tüm taraflara, "azami itidal gösterme, derhal gerilimi koşulsuz şekilde düşürecek adımlar atma ve provokasyonlardan, tehditlerden kaçınma" çağrısında bulundu. NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) de tansiyonun düşürülmesi için taraflar arasında diyalog kurulmasını desteklediğini açıkladı.

Kosova 2008 yılından Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu kararı tanımayan Belgrad, Kosova'da yaşayan yaklaşık 120 bin Sırp'ı Priştine'nin otoritesini tanımamaya teşvik ediyor. Bu durum, özellikle de Kosova'nın kuzeyinde sık sık gerginliğe neden oluyor. Bu bölgede nüfusun çoğunluğunu Sırplar oluşturuyor.

Bölgede gerginlik son olarak 10 Aralık'ta, Kosovalı Arnavut polis memurlarına yönelik saldırılara karıştığından şüphelenilen eski bir polisin tutuklanmasını protesto eden Kosovalı Sırplar tarafından sınıra barikatlar kurulmasının ardından tekrar yükselmişti. Barikatlar nedeniyle Kosova ile Sırbistan arasındaki iki sınır kapısına ulaşan yollar trafiğe kapanmıştı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki en büyük sınır kapısı olan Merdare'ye ulaşan yollar da Salı akşamı Sırbistan tarafındaki göstericilerce kamyon ve traktörlerle kapatıldı. Bunun üzerine bugün Kosova polisi, söz konusu geçiş noktasını da kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek araç sahiplerine diğer sınır kapılarını kullanma çağrısında bulundu.

DW,AFP,rtr,dpa,AP/CÖ,EC

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan'dan EYT açıklaması: Yaş sınırı uygulanmayacak

Ekonomi2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Mücella Yapıcı

Gezi davası: 657 sayfa iddianame, 6 satırlık onama

Gezi davası: 657 sayfa iddianame, 6 satırlık onama

Hukuk ve Adalet5 saat önce
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"İmamoğlu'nun muhatabının YSK olduğu açık"

"İmamoğlu'nun muhatabının YSK olduğu açık"

Hukuk ve Adalet5 saat önce
Symbolbild | Gefängniszaun mit Stacheldraht

Adana Cezaevi'ndeki "falaka"ya iddianame düzenlendi

Adana Cezaevi'ndeki "falaka"ya iddianame düzenlendi

İnsan Hakları11 saat önce
Kriegsflugzeug der türkischen Luftwaffe

F-16 süreci hızlanıyor: Türkiye'den bir heyet ABD'ye gidecek

F-16 süreci hızlanıyor: Türkiye'den bir heyet ABD'ye gidecek

Politika13 saat önce

ABD-Türkiye ilişkilerini ağır sınamalar bekliyor

ABD-Türkiye ilişkilerini ağır sınamalar bekliyor

Politika15 saat önce
İstanbul Adalet Sarayı

Eski polislere yeni dava: 598 yıla kadar hapis istemi

Eski polislere yeni dava: 598 yıla kadar hapis istemi

Hukuk ve Adalet27 Aralık 2022
Ana sayfaya dön