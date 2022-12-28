Kosova'da gerginliği düşürebilecek karar

Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan eski Kosovalı Sırp polis memuru hakkındaki tutukluluk kararı, ev hapsine çevrildi. Sırplar kararı "zafer" olarak tanımladı.

Hakkında verilen tutukluluk kararı Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe yol açan eski Kosovalı Sırp polis memuru Dejan Pantic'in cezaevinden çıkarılarak ev hapsine konulacağı açıklandı.

Kosova'nın kuzeyinde Sırplarca barikatlar kurulmasınaneden tutukluluk kararının Priştine'deki mahkeme tarafından ev hapsine çevrilmesi, Sırbistan'daki yetkililerce "zafer" olarak nitenlendirildi.

Pantic'in serbest bırakılmasının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Kosovalı Sırplardan protestoları sonlandırmalarını istediği açıklandı. Kosovalı Sırplarla iletişimden sorumlu Sırp hükümet yetkilisi Petar Petkovic, Vucic'in göstericilerin kovuşturmadan muaf tutulacağı konusunda güvence de verdiğini söyledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise mahkemenin kararını eleştirdi. Basın toplantısında konuşan Kurti, "Terörle suçlanan bir kişinin ev hapsine konmasını talep eden savcının ve bunu onaylayan hâkimin kim olduğunu merak ediyorum" dedi.

Fotoğraf: Vjosa Cerkini/DW

AB ve ABD'den ortak çağrı

Bölgede yükselen gerginlikle ilgili ortak açıklama yayımlayan Avrupa Birliği ve ABD ise tüm taraflara, "azami itidal gösterme, derhal gerilimi koşulsuz şekilde düşürecek adımlar atma ve provokasyonlardan, tehditlerden kaçınma" çağrısında bulundu. NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) de tansiyonun düşürülmesi için taraflar arasında diyalog kurulmasını desteklediğini açıkladı.

Kosova 2008 yılından Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu kararı tanımayan Belgrad, Kosova'da yaşayan yaklaşık 120 bin Sırp'ı Priştine'nin otoritesini tanımamaya teşvik ediyor. Bu durum, özellikle de Kosova'nın kuzeyinde sık sık gerginliğe neden oluyor. Bu bölgede nüfusun çoğunluğunu Sırplar oluşturuyor.

Bölgede gerginlik son olarak 10 Aralık'ta, Kosovalı Arnavut polis memurlarına yönelik saldırılara karıştığından şüphelenilen eski bir polisin tutuklanmasını protesto eden Kosovalı Sırplar tarafından sınıra barikatlar kurulmasının ardından tekrar yükselmişti. Barikatlar nedeniyle Kosova ile Sırbistan arasındaki iki sınır kapısına ulaşan yollar trafiğe kapanmıştı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki en büyük sınır kapısı olan Merdare'ye ulaşan yollar da Salı akşamı Sırbistan tarafındaki göstericilerce kamyon ve traktörlerle kapatıldı. Bunun üzerine bugün Kosova polisi, söz konusu geçiş noktasını da kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek araç sahiplerine diğer sınır kapılarını kullanma çağrısında bulundu.

DW,AFP,rtr,dpa,AP/CÖ,EC