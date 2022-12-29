  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ekrem İmamoğlu
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Irfan Licina/AFP
PolitikaKosova

Kosova krizinde tansiyon düşüyor

3 saat önce

Kosova ile yaşanılan gerginlik üzerine Sırp ordusunda geçilen "en yüksek" alarm durumu sona erdirildi. Kosova-Sırbistan arasındaki en büyük sınır kapısı da yeniden açıldı.

https://p.dw.com/p/4LYNr

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimde tansiyon düşüyor. Sırbistan devlet televizyonu, Sırp ordusunda olası çatışmalara karşı hazırlıklı olunması için geçilen "en yüksek" alarm durumunun sona erdirildiğini duyurdu.

Söz konusu adım, Kosovalı Sırpların Kosova'nın kuzeyinde kurdukları barikatları kaldırmaya başlamasının ardından geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının Kosova mahkemesince ev hapsine çevrilmesinin ardından kaldırılması için çağrı yapmıştı.

Sırpların kurduğu barikatlar nedeniyle Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır kapıları da geçişe kapanmıştı. Kosova, Sırbistan tarafındaki barikatların kaldırılmasının ardından iki ülke arasındaki en büyük sınır kapısı olan Merdare'nin de yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

Bölgede yükselen gerginlik nedeniyle Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic üç gün önce orduya olası çatışmalar için "en yüksek" alarm seviyesine geçilmesi yönünde talimat vermişti.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitrovica kasabasında Sırplarca kapatılan bir yol
Kosova'nın kuzeyindeki Mitrovica kasabasında Sırplarca kapatılan bir yolFotoğraf: Miodrag Draskic/REUTERS

AB: Diplomasi kazandı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "diplomasinin üstün geldiğini" ve bu sayede Kosova'nın kuzeyinde tansiyonun düştüğünü belirtti. AB, ABD ve NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) "harika bir takım çalışması" ortaya koyduğunu söyleyen Borrell, "Şiddet asla çözüm olamaz" ifadesini kullandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi de gösterdikleri "sorumlu liderlik" dolayısıyla tebrik eden Borrell, Belgrad ve Priştine arasındaki sorunların çözümü için diyalog anlamında hâlen "acilen ilerleme" sağlanmasına ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Bölgede yükselen gerginlikle ilgili ortak açıklama yayımlayan AB ve ABD tüm taraflara, "azami itidal gösterme, derhal gerilimi koşulsuz şekilde düşürecek adımlar atma ve provokasyonlardan, tehditlerden kaçınma" çağrısında bulunmuştu. KFOR ise tansiyonun düşürülmesi için taraflar arasında diyalog kurulmasını desteklediğini açıklamıştı.

Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu kararı tanımayan Belgrad, Kosova'da yaşayan yaklaşık 120 bin Sırp'ı Priştine'nin otoritesini tanımamaya teşvik ediyor. Bu durum, özellikle de Kosova'nın kuzeyinde sık sık gerginliğe neden oluyor. Bu bölgede nüfusun çoğunluğunu Sırplar oluşturuyor.

Bölgede gerginlik son olarak 10 Aralık'ta, Kosovalı Arnavut polis memurlarına yönelik saldırılara karıştığından şüphelenilen eski bir polisin tutuklanmasını protesto eden Kosovalı Sırplar tarafından sınıra barikatlar kurulmasının ardından tekrar yükselmişti.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,HT

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Mindestlohnverhandlungen | Gewerkschafter und Arbeitgeber

Bilgin: EYT düzenlemesi Ocak'ta meclise sunulacak

Politika22 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Istanbul, Türkei | Regierung hat das Mindestalter für die Rente aufgehoben

EYT: Nasıl ortaya çıktı, maliyeti ne olacak?

EYT: Nasıl ortaya çıktı, maliyeti ne olacak?

Ekonomi4 saat önce
Mücella Yapıcı

Gezi davası: 657 sayfa iddianame, 6 satırlık onama

Gezi davası: 657 sayfa iddianame, 6 satırlık onama

Hukuk ve Adalet28 Aralık 2022
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"İmamoğlu'nun muhatabının YSK olduğu açık"

"İmamoğlu'nun muhatabının YSK olduğu açık"

Hukuk ve Adalet28 Aralık 2022
Symbolbild | Gefängniszaun mit Stacheldraht

Adana Cezaevi'ndeki "falaka"ya iddianame düzenlendi

Adana Cezaevi'ndeki "falaka"ya iddianame düzenlendi

İnsan Hakları28 Aralık 2022
Kriegsflugzeug der türkischen Luftwaffe

F-16 süreci hızlanıyor: Türkiye'den bir heyet ABD'ye gidecek

F-16 süreci hızlanıyor: Türkiye'den bir heyet ABD'ye gidecek

Politika28 Aralık 2022

ABD-Türkiye ilişkilerini ağır sınamalar bekliyor

ABD-Türkiye ilişkilerini ağır sınamalar bekliyor

Politika28 Aralık 2022
Ana sayfaya dön