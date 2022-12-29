Kosova krizinde tansiyon düşüyor

Kosova ile yaşanılan gerginlik üzerine Sırp ordusunda geçilen "en yüksek" alarm durumu sona erdirildi. Kosova-Sırbistan arasındaki en büyük sınır kapısı da yeniden açıldı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimde tansiyon düşüyor. Sırbistan devlet televizyonu, Sırp ordusunda olası çatışmalara karşı hazırlıklı olunması için geçilen "en yüksek" alarm durumunun sona erdirildiğini duyurdu.

Söz konusu adım, Kosovalı Sırpların Kosova'nın kuzeyinde kurdukları barikatları kaldırmaya başlamasının ardından geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının Kosova mahkemesince ev hapsine çevrilmesinin ardından kaldırılması için çağrı yapmıştı.

Sırpların kurduğu barikatlar nedeniyle Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır kapıları da geçişe kapanmıştı. Kosova, Sırbistan tarafındaki barikatların kaldırılmasının ardından iki ülke arasındaki en büyük sınır kapısı olan Merdare'nin de yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

Bölgede yükselen gerginlik nedeniyle Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic üç gün önce orduya olası çatışmalar için "en yüksek" alarm seviyesine geçilmesi yönünde talimat vermişti.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitrovica kasabasında Sırplarca kapatılan bir yol Fotoğraf: Miodrag Draskic/REUTERS

AB: Diplomasi kazandı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "diplomasinin üstün geldiğini" ve bu sayede Kosova'nın kuzeyinde tansiyonun düştüğünü belirtti. AB, ABD ve NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) "harika bir takım çalışması" ortaya koyduğunu söyleyen Borrell, "Şiddet asla çözüm olamaz" ifadesini kullandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi de gösterdikleri "sorumlu liderlik" dolayısıyla tebrik eden Borrell, Belgrad ve Priştine arasındaki sorunların çözümü için diyalog anlamında hâlen "acilen ilerleme" sağlanmasına ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Bölgede yükselen gerginlikle ilgili ortak açıklama yayımlayan AB ve ABD tüm taraflara, "azami itidal gösterme, derhal gerilimi koşulsuz şekilde düşürecek adımlar atma ve provokasyonlardan, tehditlerden kaçınma" çağrısında bulunmuştu. KFOR ise tansiyonun düşürülmesi için taraflar arasında diyalog kurulmasını desteklediğini açıklamıştı.

Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu kararı tanımayan Belgrad, Kosova'da yaşayan yaklaşık 120 bin Sırp'ı Priştine'nin otoritesini tanımamaya teşvik ediyor. Bu durum, özellikle de Kosova'nın kuzeyinde sık sık gerginliğe neden oluyor. Bu bölgede nüfusun çoğunluğunu Sırplar oluşturuyor.

Bölgede gerginlik son olarak 10 Aralık'ta, Kosovalı Arnavut polis memurlarına yönelik saldırılara karıştığından şüphelenilen eski bir polisin tutuklanmasını protesto eden Kosovalı Sırplar tarafından sınıra barikatlar kurulmasının ardından tekrar yükselmişti.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,HT