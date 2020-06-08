 Koruyucu maskeleri doğru kullanıyor muyuz? | ALMANYA | DW | 10.06.2020

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ALMANYA

Koruyucu maskeleri doğru kullanıyor muyuz?

Alman Virolog Hendrik Streeck‘e göre koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için kullanılan koruyucu maskeler, gerekli hijyen kurallarına uygun bir şekilde kullanılmazsa, bakteri yuvasına dönüşebilir.

Maske kullanırken uyarılara dikkat etmek gerekiyor

Maske kullanırken uyarılara dikkat etmek gerekiyor

Alman Virolog Hendrik Streeck, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla takılan koruyucu maskelerin hatalı kullanımından dolayı, beklenen etkinin sağlanacağından kuşku duyduğunu dile getirdi. Streeck, Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği röportajda, "İnsanlar bu maskeleri buruşturup pantolonlarının cebine sokuyor. Durmadan her tarafını elliyor ve muhtemelen hiç yıkamadan iki hafta boyunca kullanabiliyor" dedi.

Bonn Üniversitesi Kliniği Viroloji Enstitüsü Müdürü Streeck, koruyucu maskelerin, uzun süre yıkanmadan kullanıldığında birer bakteri yuvasına dönüşebileceğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ağız ve burnu kapatan basit maskelerin toplum içinde kullanılmasına mesafeli yaklaşıyor.

Bir yandan, kumaştan üretilen ev yapımı maskelerin, ya da süpermarketlerde satılan maskelerin, insanların birbirine en az bir metre mesafede durabildiği toplu taşıma araçları ile dükkan ve mağazalarda kullanımını tavsiye eden DSÖ, diğer yandan bu maskelerin enfeksiyon riskini artırabileceğini de açıkladı. Örgüt, özellikle bu maskelere çok fazla dokunulmaması ve kullandıktan sonra çene altına indirip sonra yeniden ağiz ile burnun kapatılması gibi uygulamalardan kaçınılmasını talep ediyor.

Maskenin günde bir kez yıkanması gerekiyor

Diğer yandan maskelerin bazı kullanıcılarda yanlış bir güvenlik duygusu yarattığını ve bu kişilerin ellerini daha az yıkadıklarını da vurgulayan DSÖ, koruyucu maskelerin ancak gerektiği gibi kullanıldığında bir yarar sağlayacağını bildirdi.

Koruyucu maskelerin üç katmandan oluşması gerektiğini de ifade eden Dünya Sağlık Örgütü, bu katmanlardan birinin pamuk, birinin polipropilen gibi bir termoplastik madde, dış katmanın da polyester olması gerektiğini duyurdu.

DSÖ'ye göre ayrıca maskelerin sadece temiz ellerle kenarlarından tutulması, günde bir kez en az 60 derecede, inceltilmiş klor çözücü içinde yıkanması gerekiyor. Örgüt, sağlık siteminde çalışan kişilerin, COVID-19 hastaları ile bakıcıların ve sağlık sorunları olan 60 yaş üstü insaların ise tıbbi maske kullanmalarını tavsiye etti.  

dpa / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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