 Koronavirüsten ölümler 1,5 milyona yaklaşıyor | DÜNYA | DW | 29.11.2020

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DÜNYA

Koronavirüsten ölümler 1,5 milyona yaklaşıyor

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 62 milyonu geçti. Virüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1,5 milyona yaklaşıyor.

Coronavirus | Brasilien Trauer um Covid-19-Opfer

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 62 milyon 369 bin 397'ye ulaştı. Koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 454 bin 745 olarak kayda geçti.

En fazla enfeksiyonun bulunduğu ülke 13 milyon 247 bin 386 ile ABD. ABD'yi Hindistan, Brezilya ve Fransa izliyor.

Koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke de 266 binin üzerindeki ölü sayısı ile ABD. ABD'yi 172 binin üzerindeki ölü sayısı ile Brezilya izliyor.

Türkei | Straßenszene aus der Stadt Ordu am Schwarzen Meer

Türkiye'de günde 30 bin vaka

Türkiye'de semptom göstermeyenlerin sayısının da açıklanmasıyla birlikte koronavirüs vaka sayısında artış meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada son 24 saatteki vaka sayısının 30 bin 103 olduğunu duyurdu. Vefat sayısı ise 182 olarak kayda geçti.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında üç ildeki anaokullarının uzaktan eğitime geçtiği bildirildi. Ankara, Edirne ve Kırklareli'de, 30 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihlerinde resmi anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında eğitim- öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

İstanbul ve Bursa'da da resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinde uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Türkiye'de toplam 578 bin 347 koronavirüs vakası bulunuyor.

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Salgın tedbirleri işe yarıyor mu?

DW,DHA/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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Yaklaşık bir yıl önce Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını şu ana dek Avrupa’da 400 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Diğer yandan pek çok Avrupa ülkesinde kısıtlayıcı tedbirler gevşetiliyor.  

Almanya'da 1 milyon eşiği aşıldı

Almanya'da koronavirüs vaka sayıları bir milyonu geçerken ölenlerin sayısındaki artış bir günde 426 kişiyle şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.  

DSÖ'den hareketsizlik uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle hareketliliğin azaldığı uyarısı yaparak yetişkinlerin haftada 2,5-5 saat, çocuk ve gençlerin günde bir saat fiziksel aktiviteye ihtiyacı bulunduğunu hatırlattı.  

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