Koronavirüse yakalananların sayısında artış

Koronavirüse yakalananların sayısı dünya genelinde 93 bine çıktı. Bugüne dek koronavirüs vakası rastlanmayan Türkiye ile ilgili Singapur'dan önemli bir haber geldi. The Straits Times, 3 Mart'ta Türkiye üzerinden Singapur'a gelen Türk Hava Yolları'na ait uçaktaki bir yolcuda koronavirüs testinin pozitif çıktığını ileri sürdü. Haberde Singapurlu yetkililerin konuyla ilgili olarak Türkiye büyükelçiliğiyle iletişim halinde oldukları kaydedildi. Gazete, koronavirüs vakası nedeniyle İstanbul'a dönmek üzere yola çıkacak uçağın testler nedeniyle gecikmeli olarak kalkış yapabildiği belirtti. Singapur'da Çarşamba günü 112 koronavirüs vakası tespit edildi. Türkiye'de ise bugüne dek koronavirüs vakası tespit edilmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, İran'da salgının hızla yayıldığını hatırlatarak, "Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Bu virüsü taşıyan insan olabilir aramızda" diye konuşmuştu.

Çin'de vaka sayısı yine arttı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsten ölenlerin sayısı da, yeni vaka sayısı da yeniden artış kaydetti. Çinli yetkililer Çarşamba günü 139 yeni koronavirüs vakası tespit etti. Ülkede salgından ölenlerin sayısı 3 bin 12'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 80 bin 409 olarak açıklandı.

Tunus'ta ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İtalya'ya deniz ulaşımı askıya alındı. Ülkedeki hastanın gemi ile İtalya'dan geldiği tespit edilmişti.

Vaka sayısının 3 bin 100'e çıktığı İtalya'da okulların 15 Mart'a kadar kapalı kalacağı açıklandı. Almanya'da vaka sayısı 262'ye çıktı. İsviçre'de koronavirüs vakalarının sayısı 54'e çıktı. İngiltere'de ise bir gün içinde sayı 34'den 85'e ulaştı.

Koronavirüse aşı arayışı

Japon ilaç şirketi Anges dün Osaka Üniversitesi ile birlikte koronavirüse karşı aşı geliştirileceğini açıkladı. Şirketin bu açıklamasının ardından borsadaki hisse senetleri değer kazandı.

Japonya'da yapılması planlanan yaz olimpiyatlarına hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Virüsten etkilenen Japonya buna rağmen olimpiyat oyunlarının iptal edilmesi ya da ertelenmesi gibi bir seçenek üzerinde durmuyor.Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan sorumlu bakan Seiko Hashimoto, bu konuda organizatörlerün Uluslarası Olimpiyat Komitesi'yle yakın işbirliği içinde hareket ettiğini söyledi.

Koronavirüsün ekonomiye etkisi

Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkileri giderek daha fazla hissediliyor. İngiliz bölgesel havayolu şirketi Flybe iflas başvurusunda bulundu. Şirket koronavirüs nedeniyle seyahat edenlerin sayısının düştüğünü belirterek, bu duruma daha fazla dayanılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Şirketin iflası ile 2 bin çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor's koronavirüs nedeniyle Euro Bölgesi'ne yönelik büyüme tahminleri yarıya düşürdü. Kuruluş 2020 için gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1 yerine yüzde 0,5 olmasını bekliyor.

Alman havayolu şirketi Lufthansa koronavirüs nedeniyle seyahat eden yolcu sayısının düştüğünü açıkladı. Şirket bu nedenle artık 150 uçağın seferden alındığıı açıkladı.

Koronavirüsün giderek yayılması nedeniyle ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft çalışanlarından işe gelmemelerini istedi. Şirket çalışanlarına 25 Mart'a kadar evlerinde çalışma talimatı verdi. Firmanın bulunduğu Seattle'da vaka sayısının artması nedeniyle böyle bir karar alındığı açıklandı.

DW, Reuters / HT, TY

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