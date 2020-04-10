 ″Koronavirüse karşı ilaç bu yıl ruhsat alabilir″ | ALMANYA | DW | 11.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

"Koronavirüse karşı ilaç bu yıl ruhsat alabilir"

Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) yeni tip koronavirüse karşı ilacın bu yıl içinde ruhsat almasının mümkün olduğunu açıkladı.

Remdesivir

Remdesivir

Dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) Başkanı Karl Broich yeni tip koronavirüsün tedavisi için araştırılan etken maddelerle ilgili klinik araştırmaların sonuçlarının birkaç hafta içinde kendilerine ulaşacağını açıkladı. Bonn'da yayımlanan General-Anzeiger gazetesine konuşan Broich, COVID-19'a karşı etkili bir ilacın bu yıl içinde ruhsat almasının mümkün olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüse karşı yapılan çok sayıda klinik araştırması olduğuna işaret eden Broich, "Ancak şu ana dek hastalığa karşı yeterince etkili olduğu kanıtlanan bir ilaç yok" dedi.

Koronavirüs ve virüsün yol açtığı akciğer hastalığı COVID-19'a karşı bir aşı da bulunamadığını söyleyen Broich, bu nedenle hali hazırda kullanılan başka ilaçların işe yarayıp yaramadığının araştırıldığını hatırlattı.

Almanya'da yeni tip koronavirüse karşı çok sayıda klinik araştırması yürütülüyor. Krizin başlamasından bu yana enstitüye ilaç araştırması için çok sayıda başvurunun yapıldığını söyleyen Broich, "Güvenilir ilaçların COVID-19 hastaları için uygunluğunun araştırılması" için sekiz klinik araştırmasına izin verildiğini belirtti. Broich, normal koşullarda böylesi başvurulara yanıtın haftalar ve aylar aldığını ancak şimdi bir ya da iki gün içinde izin verildiğini kaydetti.     

Broich'in verdiği bilgiye göre birçok klinik araştırmasında Remdesivir deneniyor. Remdesivir Ebola tedavisinde kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de tavsiye ettiği virüsü engelleyen Remdesivir, yeni tip koronavirüse karşı başarı şansı en yüksek görülen adaylardan biri. Resmi olarak Remdesivir yeni tip koronavirüse karşı henüz ruhsat almamış olmasına rağmen, 3 Nisan'da ağır koronavirüs hastalarının klinik araştırmalar dışında hastanede Remdesivir'le tedavi edilmesine izin verilmişti.

AFP / HT,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Araştırma: Koronavirüs sinir sistemine de zarar verebiliyor

Çinli bilim insanlarının Covid-19 hastaları üzerinde yaptığı araştırmaya göre virüs insanların sinir sistemine de zarar verebiliyor. Baş dönmesi, baş ağrısı ve koku ve tat alma kaybı bu nedenle ortaya çıkabiliyor. (11.04.2020)  

Benzer içerik

USA New York | Coronavirus | Todesopfer

Dünya genelinde can kaybı 97 bini aştı 10.04.2020

Dünya genelinde can kaybı 97 bini aştı, vaka sayısı ise 1 milyon 622 bin civarında. Güney Kore’de COVID-19’u atlatanlarda yeniden virüs tespit edildi. İspanya'da ölü sayısı son iki haftanın en düşük seviyesinde.

İsrail füze üretim merkezini solunum cihazı üretim merkezine dönüştürdü 09.04.2020

İsrail Savunma Bakanlığı, bir füze üretim tesisinin solunum cihazı montaj hattına dönüştürüldüğünü ve ülkenin koronavirüs salgınıyla başa çıkabilmesine yardımcı olmak için burada solunum cihazları üretileceğini açıkladı.

Türk yazarlardan karantina günlerinde kitap tavsiyeleri 09.04.2020

Koronavirüsle mücadelede en önemli önlemlerden biri kişinin kendisini izole etmesi. Peki, bu uzun ve zorlu süreçte evde kalanlar neler yapabilir? DW Türkçe'ye konuşan yazarlar sizlere hem mesaj gönderdi hem de kitap önerilerinde bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya’nın silah ve teçhizat ihracatı rekor düzeyde

Almanya’nın silah ve teçhizat ihracatı yılın ilk çeyreğinde rekor düzeyde seyretti. Hükümet, yılın ilk üç ayında 1 milyar 160 milyon euroluk ihracata izin verdi.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme...Yöntemler değişse de dünyanın dört bir yanında dayanışma örnekleri yaşanıyor.  