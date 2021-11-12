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Koronavirüs

2020'den itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (SARS-COV-2) milyonlarca kişinin canını alan bir pandemiye dönüştü. DW Türkçe'nin koronavirüs ile ilgili içikerlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

2020 yılının ilkbahar itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (SARS-COV-2) milyonlarca kişinin canını alan bir pandemiye dönüştü.

Germany's Health Minister Jens Spahn gestures during a news conference about the coronavirus disease (COVID-19) situation in the country, in Berlin, Germany November 3, 2021. Markus Schreiber/Pool via REUTERS

Almanya'da ücretsiz teste dönüş ve doktor ödemesine zam 12.11.2021

Almanya'da hükümet giderek etkisini artıran korona dalgasıyla mücadele için ücretsiz test uygulamasına geri dönülmesine ve doktorlara aşı başına yapılan ödemenin yükseltilmesine karar verdi.
Ein Coronavirus umgeben von anderen Krankheitserregern | Verwendung weltweit

İsrail'de "ölümcül varyant" tatbikatı 11.11.2021

İsrail, Omega adlı yeni, ölümcül bir koronavirüs varyantının patlak vermesi senaryosu üzerine kurulu tatbikat düzenledi. Tatbikat, nükleer patlamaya dayanıklı bir sığınaktan yönetildi.
Spritzen, mit Pfizer-Impfstoff geladen, sind bereit, an einem offenen COVID-19-Impfstelle im Rose E. McCoy Auditorium auf dem Jackson State University Campus in Jackson, Miss verwendet zu werden. Die Centers for Disease Control and Prevention kündigten am Dienstag neue Empfehlungen an, dass geimpfte Menschen in Teilen der USA, in denen das Coronavirus grassiert, wieder Masken in Innenräumen tragen sollten, und empfahlen außerdem Innenraummasken für alle Lehrer, Mitarbeiter, Schüler und Besucher von Schulen, unabhängig vom Impfstatus. Die US-Regierung erwägt, für ihre mehr als zwei Millionen Mitarbeiter eine Corona-Impfpflicht einzuführen. +++ dpa-Bildfunk +++

Almanların yüzde 44'ü aşı zorunluluğundan yana 11.11.2021

Almanya'da yapılan bir anket, yüzde 44'lük kesimin aşı zorunluluğundan yana olduğunu ortaya koydu. Yüzde 24'lük kesim ise zorunluluğun sağlık çalışanları gibi belirli gruplarla sınırlandırılmasını istiyor.
People stand in front of a vaccination bus of a mobile corona vaccination team, waiting to get their Covid-19 vaccination on the Marienplatz in Stuttgart, southern Germany, on November 9, 2021, amid the ongoing coronavirus pandemic. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)

Almanya aşısızlar için önlemlerin artırılmasını tartışıyor 10.11.2021

Almanya'da etkinliklere sadece aşı olanların veya Covid-19 geçirenlerin alınması çağrıları artıyor. Virolog Drosten ise bunun yeterli olmayacağını, aşılama oranının artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

US borders reopen to UK visitors. EDITORIAL USE ONLY British Airways Ambassadors Elysa Marsden (left) and Eugenia Okwaning at London Heathrow Airport's T5 ahead of the departure of British Airways flight BA001, which will perform a synchronised departure on parallel runways alongside Virgin Atlantic flight VS3, heading for New York JFK to celebrate the reopening of the transatlantic travel corridor, more than 600 days since the US travel ban was introduced due to the Covid-19 pandemic. Picture date: Monday November 8, 2021. To mark the occasion, BA will be using a flight number previously reserved for Concorde and both airlines will be operating fuel efficient A350 aircrafts. The US is the UK's largest trading partner, and aviation contributes £23m per day to the UK economy. Photo credit should read: Anthony Upton/PA Wire URN:63608349

ABD yabancılara seyahat yasağını kaldırdı 08.11.2021

ABD, pandemi nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları hem de negatif korona testi sonucu sunmaları gerekiyor.
ARCHIV - 09.05.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Zahlreiche Menschen mit Masken sind auf der Schildergasse, einer der Haupteinkaufsstraßen Kölns, unterwegs. (Zu dpa Corona-Umfrage: Angst vor Ansteckung - zugleich mehr Sorglosigkeit) Foto: Marius Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya'da vaka yoğunluğunda en yüksek sayıya ulaşıldı 08.11.2021

Almanya'da 100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısı 201,1'e yükseldi. Şimdiye kadarki en yüksek sayı 197,6 ile geçen yıl Aralık ayında kaydedilmişti.
Im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara arbeiten Pfleger auf der Interdisziplinären Intensivstation mit Covid-19 Bereich am Bett eines Patienten von Patienten. Auf der Station ist seit dem heutigen Tag eine deutliche Entspannung zu spüren, was die Belegung durch Patienten mit Covid-19 betrifft. +++ dpa-Bildfunk +++

Tam aşılamaya rağmen Covid bulaşması başarısızlık mı demek? 07.11.2021

Tam aşılı oldukları halde Covid-19'a yakalananların sayısı giderek artıyor. Peki bu durum, aşıların işe yaramadığının bir kanıtı mı?

Delta Air Lines Bombardier Boeing 757-200 aircraft as seen arriving, on final approach for landing in New York JFK John F. Kennedy International Airport. The B757 narrow body airplane was flying previously for TWA Trans World Airlines and AA American Airlines. The registration the Boing 757 plane is N713TW and is powered by 2x PW jet engines. Delta Airlines is the second-largest in the world, member of SkyTeam aviation alliance with headquarters in Atlanta, Georgia. NY, USA on 2nd February 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

Kısıtlamalar kalkıyor, peki ABD'ye seyahat nasıl edilecek? 07.11.2021

ABD, korona pandemisi nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları Pazartesi gününden itibaren kaldırıyor. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları ve hem de negatif korona testi sunmaları gerekiyor.
Es geht um die Impfkampagne in der Türkei. Copyright: Demirören Nachrichten Agentur, Alle Rechte sind frei für DW. via Beria Jülide Danışman TURKIYE'DE, ASI PROGRAMININ EN DUSUK OLDUGU SIIRT'TE, SAGLIK CALISANLARI 'ASI KISIRLIK YAPIYOR' ALGISININ DEGISTIRMEK ICIN SAHAYA INDI. FOTO: MEHMET YUCEL DURAK/SIIRT,(DHA)

Hatırlatma dozu: Kim için, neden gerekli? 05.11.2021

İki doz BioNTech aşısı olmuş 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı. Peki hatırlatma dozu nedir? Başka ülkelerde uygulama nasıl?

This image courtesy of the University of Queensland and recived by AFP on October 29, 2021, shows a skin patch and its applicator tested to vaccinate against Covid-19. - A vaccine, but no needle. Since the start of the pandemic, plans to vaccinate against Covid-19 using patches have multiplied, testifying to a movement that could well revolutionize the way vaccines will be administered in the future. A study in mice, published on October 29, 2021 in the journal Science Advances, found promising results. The patch used: a square of 1cm by 1cm, made of plastic, with more than 5,000 tiny peaks on its surface, so small that you can't even see them, described to AFP Dr David Muller, co -Study author and virologist at the University of Queensland, Australia. (Photo by Hung Vu / The University of Queensland / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Hung Vu/ The University of Queensland - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

İğne korkusu olanlara müjdeli haber: Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor 05.11.2021

Şırıngayla aşılamaya alternatif olarak geliştirilen aşı bantları üzerinde çalışan bilim insanları umut verici sonuçlar elde etti. Yöntem, iğne korkusu olanlar için önemli bir seçenek oluşturuyor.
29.05.2021 Zahlreiche Menschen spazieren durch die Fußgängerzone in der Innenstadt. Die Hoffnung auf Herdenimmunität ist fast so alt wie die Corona-Pandemie. Unter anderem ansteckendere Virusvarianten wie Delta lassen dahinter aber Fragezeichen entstehen. (zu dpa «Unerreichbare Herdenimmunität bei Corona? - Delta und weitere Risiken») +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya'da dördüncü dalga yayılıyor 05.11.2021

Almanya'da vaka sayıları pandemi dönemindeki ek yüksek ikinci seviyesine ulaştı. Son 24 saatte 37 bin 120 yeni vaka tespit edildi. Uzmanlar üçüncü aşıyı öneriyor.

DW Haber - 04.11.2021 04.11.2021

DW Haber'de bugün: Yapılan her zam alışveriş sepetini küçültüyor; HDP'li vekiller 5 yıldır tutuklu: "Kürt siyasi eliti tüm unsurlarıyla cezalandırıldı"; Açık görüş yasağı devam ediyor: Normalleşme cezaevlerini teğet geçti; Gri pasaportla insan kaçakçılığı davası başlıyor
Videostill Fokus Europa Türkei Journalisten im Gefängnis Es handelt sich um ein Videostill aus einer SWR-Übernahme. Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben.

Cezaevlerine pandemi tecridi: 1 yıl 8 aydır açık görüş yok 04.11.2021

Cezaevlerinde ikinci doz aşı olan tutuklu ve hükümlülerin sayısı yüzde 82’ye yükselirken 1 yıl 8 aydır süren açık görüş yasağının sürmesi eleştirilere neden oluyor. Adalet Bakanlığı ise yasağın devam edeceğini söylüyor.
Positiver Corona-Schnelltest

Korona Almanya'da yıllık ölüm sayısını yüzde 5 artırdı 04.11.2021

Almanya'da geçen yıl koronavirüs pandemisi sebebiyle yüzde 5 daha fazla ölüm yaşandı. Vaka sayıları 24 saat içinde 33 bin 947 ile geçen yıldan bu yana en üst seviyeye ulaştı.
26.10.2021, Lufthansa: Geparkte Maschinen der Kranichairline am Frankfurter Flughafen

Lufthansa korona sonrası ilk kez kâra geçti 03.11.2021

Pandeminin etkisiyle son zamanlarda zarar eden Lufthansa, krizin yaralarını sarıyor. Son üç ayda adeta rezervasyon patlaması yaşayan şirket, pandemi sonrası ilk kez kâra geçtiğini duyurdu.

A six year old child receives the Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine for 5-11 year old kids at Hartford Hospital in Hartford, Connecticut on November 2, 2021. - An expert panel unanimously recommended Pfizer-BioNTech's Covid vaccine for five- to 11-year-olds on November 2, the penultimate step in the process that will allow injections in young children to begin this week in the United States. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the top US public health agency, was expected to endorse that recommendation later in the day. (Photo by JOSEPH PREZIOSO / AFP) (Photo by JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images)

ABD’den çocuklara korona aşısına onay 03.11.2021

ABD'de, 5-11 yaş arasındaki çocukların koronavirüs aşısı olabilmeleri için acil kullanım onayı çıktı. Ülkede 1,9 milyon çocuğa şimdiye kadar virüs bulaştı, en az 100 çocuk koronadan dolayı yaşamını yitirdi.

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