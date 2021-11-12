2020'den itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (SARS-COV-2) milyonlarca kişinin canını alan bir pandemiye dönüştü. DW Türkçe'nin koronavirüs ile ilgili içikerlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

2020 yılının ilkbahar itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (SARS-COV-2) milyonlarca kişinin canını alan bir pandemiye dönüştü.