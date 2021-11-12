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2020'den itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (SARS-COV-2) milyonlarca kişinin canını alan bir pandemiye dönüştü. DW Türkçe'nin koronavirüs ile ilgili içikerlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
2020 yılının ilkbahar itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (SARS-COV-2) milyonlarca kişinin canını alan bir pandemiye dönüştü.
DW Haber'de bugün: Yapılan her zam alışveriş sepetini küçültüyor; HDP'li vekiller 5 yıldır tutuklu: "Kürt siyasi eliti tüm unsurlarıyla cezalandırıldı"; Açık görüş yasağı devam ediyor: Normalleşme cezaevlerini teğet geçti; Gri pasaportla insan kaçakçılığı davası başlıyor