Koronavirüs vaka sayıları 30 milyonu aştı

Dünya genelindeki koronavirüs enfeksiyon seyrini takip eden ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi Perşembe gecesi itibarıyla yeni tür koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalananların sayısının dünya çapında 30 milyon sınırını aştığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada Covid-19'a bağlı nedenlerden ötürü 946 binden fazla kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada en fazla can kaybının 330 milyon nüfuslu ABD'de kaydedildiği belirtilerek, ülke genelinde 6,6 milyon insanın enfekte olduğu ve 197 binden fazla kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Korona salgınının en fazla can kaybına yol açtığı ikinci ülkenin ise Hindistan olduğu kaydedildi. Buna göre Hindistan'da 5,2 milyon insan enfekte olurken, 84 binden fazla insan öldü.

Üçüncü sıradaki Brezilya'da ise enfekte olan hasta sayısının 4,4 milyon, ölüm vakalarının da en az 134 bin olarak tespit edildiği aktarıldı.

Üniversiten yapılan açıklamada, en fazla ölüm vakalarına ABD'de rastlanmasına karşın nüfus yoğunluğu baz alındığında 100 binde 97 ölüm vakasıyla Peru‘nun birinci sırada geldiği ifade edildi. ABD'de ise bu oran 100 binde 60. Bolivya, İspanya, Şili ve Ekvador'da da nüfüs yoğunluğuna göre ölüm oranları ABD'den yüksek.

Avrupa yeni kısıtlamalara hazırlanıyor

Koronavirüs salgınının dünya genelinde 946 bin, Avrupa'da ise 200 binden fazla insanın hayatına mal olması üzerine Avrupa ülkeleri önlemleri yeniden sertleştiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bulaştırma oranlarının endişe verici boyuta ulaştığı yönündeki uyarısıyla birlikte Avrupa ülkelerinde Cuma gününden itibaren kısmi kısıtlamalar yeniden yaşama geçiriliyor.

Bu bağlamda İngiltere toplantıları kısıtlamaya hazırlanıyor. Başbakan Boris Johnson, ikinci dalganın önüne geçilebilmesi için barların daha erken saatlerde kapanması gerektiğini açıkladı. Salgının etkili olduğu Newcastle ve Sunderland kentlerinin de bulunduğu ülkenin kuzeydoğu bölgesinde ise yaklaşık iki milyon insanın evlerinin dışındaki insanlarla temas etmesi de yasaklandı.

Fransa'da geçen hafta bir günde yaklaşık 10 bin yeni vakanın tespit edilmesi üzerine önlemleri sıkılaştırma kararı aldı. Sağlık Bakanı Olivier Veran, Lyon, Nice, Bordeaux ve Marsilya'da halka açık toplantılara ilişkin kısıtlamaların yanı sıra yeni kurallar getirileceğini duyurdu. Büyük şehirlerde önlemlerin artırılacağı belirtildi.

İsrail ikinci kez evlere kapanıyor

İsrail ise bugün ikinci kez sokağa çıkış kısıtlamalarını uygulamaya geçiriyor. Buna göre halk iki hafta boyunca evlerinden en fazla 500 metre uzaklaşabilecek. İsrailliler, Perşembe akşamı Tel Aviv'de kısıtlamaların yeniden uygulanacak olmasını protesto etti. Göstericiler, kısıtlamaların Musevilerin yeni yıl başlangıcından kısa süre önce olmasını ve bu süreçte dini bayramları da kapsamasını protesto etti. İsrail, bölgesinde Bahreyn'den sonra en yüksek enfeksiyon oranına sahip ülke.

AFP,dpa/TY,SSB

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