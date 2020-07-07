Koronavirüs tehlikesi kentlerde daha yüksek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 27 Temmuz tarihi itibariyle dünya genelindeki koronavirüs vakaları 16 milyon 114 bin 449 ve hayatını kaybedenlerin sayısı 646 bin 641. Pandemiye karşı mücadele sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kentlerde yaşayanların daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri Salı günü yayınladığı video mesajında, tahmini olarak vakaların yüzde 90'ının şehirlerde tespit edildiğine dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının, dünya genelindeki kentleşmenin değiştirilmesi için de bir fırsat olduğunu ifade eden Guterres, "Kentleşmeyi yeniden düşünmenin ve yeniden şekillendirmenin zamanı geldi" dedi.

Sıkışık yerleşim yerlerinde risk yüksek

Guterres, şehirlerde yaşayan birçok kişinin, yoğun nüfus ve sıkışık haldeki yerleşim yerleri nedeniyle daha yüksek bir enfekte olma risli ile karşı karşıya olduğunu vurguladı. BM Genel Sekreteri, kentlilerin yüzde 24'ünün şehirlerin yoksul muhitlerinde yaşadığını ve bu bölgelerde yeterli sıhhi tesis, hastane ya da sağlık birimi bulunmadığını vurguladı.

Antonio Guterres ayrıca pandemi nedeniyle birçok kentte yeni bisiklet ve yaya yolları açıldığını söylerken bu sayede ulaşımın ve hava kalitesinin de değiştiğine dikkat çekti.

Antonio Guterres

Guterres, doğa dostu ulaşım tercih edilerek büyük kentlerde iklimi korumaya yönelik yeni bir anlayışın hakim olabileceğini ve bu sayede de yeni istihdam alanları oluşabileceğini ifade etti.

BM Milletler Genel Sekreteri konuşmasında kentlere yönelik atılacak bu adımlarla sadece pandemiye karşı değil aynı zamanda iklim değişikliğine ve kentlerdeki kirliliğe karşı da mücadele edilmiş olacağını belirtti.

Virüsün yayılmasına karşı birçok ülkede, salgına karşı tedbir kapsamında işletmelerin kapatılması ve ulaşımın azalması üzerine hava kirliliğinin ve karbondioksit emisyonlarının da düştüğünü vurgulayan Guterres, tüm devletleri gelecekte de iklim dostu poltikalar uygulamaya çağırdı.

dpa / GA,ET

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