 Koronavirüs tehlikesi kentlerde daha yüksek | DÜNYA | DW | 28.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Koronavirüs tehlikesi kentlerde daha yüksek

BM Genel Sekreteri Guterres, kalabalık ve sıkışık yerleşim yerlerinde koronavirüs bulaşma riskinin fazla olduğunu ve vakaların yaklaşık yüzde 90'ının kentlerde tespit ediliğine dikkat çekti.

Arşiv - Brezilya'nın Sao Paulo şehri

Arşiv - Brezilya'nın Sao Paulo şehri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 27 Temmuz tarihi itibariyle dünya genelindeki koronavirüs vakaları 16  milyon 114  bin 449 ve hayatını kaybedenlerin sayısı  646 bin 641. Pandemiye karşı mücadele sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kentlerde yaşayanların daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri Salı günü yayınladığı video mesajında, tahmini olarak vakaların yüzde 90'ının şehirlerde tespit edildiğine dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının, dünya genelindeki kentleşmenin değiştirilmesi için de bir fırsat olduğunu ifade eden Guterres, "Kentleşmeyi yeniden düşünmenin ve yeniden şekillendirmenin zamanı geldi" dedi.

Sıkışık yerleşim yerlerinde risk yüksek

Guterres, şehirlerde yaşayan birçok kişinin, yoğun nüfus ve sıkışık haldeki yerleşim yerleri nedeniyle daha yüksek bir enfekte olma risli ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.  BM Genel Sekreteri, kentlilerin yüzde 24'ünün şehirlerin yoksul muhitlerinde yaşadığını ve bu bölgelerde yeterli sıhhi tesis, hastane ya da sağlık birimi bulunmadığını vurguladı.

Antonio Guterres ayrıca pandemi nedeniyle birçok kentte yeni bisiklet ve yaya yolları açıldığını söylerken bu sayede ulaşımın ve hava kalitesinin de değiştiğine dikkat çekti.

Antonio Guterres

Antonio Guterres

Guterres, doğa dostu ulaşım tercih edilerek büyük kentlerde iklimi korumaya yönelik yeni bir anlayışın hakim olabileceğini ve bu sayede de yeni istihdam alanları oluşabileceğini ifade etti.

BM Milletler Genel Sekreteri konuşmasında kentlere yönelik atılacak bu adımlarla sadece pandemiye karşı değil aynı zamanda iklim değişikliğine ve kentlerdeki kirliliğe karşı da mücadele edilmiş olacağını belirtti.

Virüsün yayılmasına karşı birçok ülkede, salgına karşı tedbir kapsamında işletmelerin kapatılması ve ulaşımın azalması üzerine hava kirliliğinin ve karbondioksit emisyonlarının da düştüğünü vurgulayan Guterres, tüm devletleri gelecekte de iklim dostu poltikalar uygulamaya çağırdı.

dpa / GA,ET

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

BM: İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük kriz

Koronavirüs salgınının yakın geçmişte görülmemiş şekilde sosyoekonomik etkileri olacağını söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres, küresel ölçekte krize karşı alınan önlemlerin yeterli olmadığını savundu.  

Guterres: Koronavirüs insanlık için bir tehdit

Koronavirüs salgınının insanlığı tehdit ettiğini söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası toplumu yoksul ülkelere 2 milyar dolar değerinde insani yardımda bulunmaya çağırdı.  

Benzer içerik

Bolivien Arenberger Dominikanerinnen | Hilfe in der Corona-Pandemie | Barrios um Santa Cruz

Pandemi yüzünden bir milyar insan açlık tehdidi altında 07.07.2020

Koronavirüs salgını dünya üzerinde sosyal sorunları daha da artırıyor. Açlıkla Mücadele Örgütü, açlık sorunu ile karşı karşıya kalan insan sayısının bir milyara yükselebileceği uyarısında bulundu.

Hongkong Coronavirus | Menschen mit Mundschutz

Asya’da ikinci dalga endişesiyle önlemler sıkılaştırılıyor 14.07.2020

Başta Hong Kong olmak üzere, Asya’nın kimi bölgelerinde ikinci dalga endişesi nedeniyle koronavirüs önlemleri yeniden sıkılaştırılıyor.

Türkei | Schnelle Coronavirus Tests

"Korona testi yaptırmak zorlaştı" 26.06.2020

Türkiye'de halk sağlığı uzmanları, açılmayla birlikte vaka sayıları artarken test yaptırmanın güçleştiğini söylüyor. Sahadaki hekimler ve uzmanlar, sadece hastalık belirtisi gösterenlere test yapıldığına işaret ediyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

TEMSİLİ FOTO

Rusya Karadeniz'de ABD casus uçağını engelledi

Rusya Karadeniz semalarında uçan bir ABD casus uçağını engellemek için bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderdi.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  