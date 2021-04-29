 Koronavirüs: Türkiye′de bir günde en yüksek sayıda ölüm | TÜRKİYE | DW | 30.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Koronavirüs: Türkiye'de bir günde en yüksek sayıda ölüm

Türkiye'de son 24 saatte 394 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Bu, bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu. Son 24 saatteki yeni vaka sayısı ise 31 bin 891.

default

Türkiye'de Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs tablosu endişe vermeye devam ediyor.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 394 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Aynı süre zarfında yapılan 265 bin 287 Covid-19 testinden 31 bin 891'i pozitif çıktı.

Toplam vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591'e ulaşırken can kaybı 40 bin 131'e yükseldi.

Reuters haber ajansının hesaplamalarına göre, Türkiye bir haftalık ortalama veriler değerlendirildiğinde dünyada günlük can kaybı en yüksek dördüncü ülke konumunda.

Türkiye'de yüksek vaka sayıları ve can kayıpları nedeniyle 29 Nisan'dan itibaren "tam kapanma" tedbirleri uygulanmaya başladı. Bu tedbirler 17 Mayıs'a kadar sürecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sıkılaştırılmış kısıtlamaların ilk gününde uyum memnun edici seviyedeydi. Tüm vatandaşlarımıza hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim" açıklaması yaptı.

DW/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kapanma öncesi il dışına çıkanlar artıyor

İstanbul'da tam kapanma öncesinde il dışına çıkmak isteyenler trafikte yoğunluk oluştururken, Bilim Kurulu üyesi İlhan bu durumun vaka sayısında artışa neden olabileceğine dikkat çekti.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Tam kapanmanın mağduru gündelik işçiler  

Benzer içerik

Türkei Istanbul | Coronavirusimpfung

Türkiye aşıda “günü kurtarma” derdinde mi? 29.04.2021

Sağlık Bakanı Koca önümüzdeki iki ay içinde aşı tedariğinde sıkıntı yaşanacağını duyurdu. Sağlık meslek örgütlerine göre bu duyuru hükümetin “salgın ve aşı çelişkisini” ortaya çıkardı.

Libanon Beirut | Coronaimpfung

BioNTech/Pfizer'dan 12-15 yaş grubu için başvuru 30.04.2021

BioNTech ve Pfizer şirketleri, geliştirdikleri korona aşısının 12 ila 15 yaşındakilere de uygulanabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurdu.

Irak | Corona-Intensivstation | Mehr als 20 Tote bei Brand in Krankenhaus in Bagdad

Irak’taki Covid-19 hastanesinde yangın: En az 82 ölü, 110 yaralı 25.04.2021

Irak’ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en az 82 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. İlk belirlemelere göre yangın oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldi.