Koronavirüs: Türkiye'de bir günde en yüksek sayıda ölüm

Türkiye'de Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs tablosu endişe vermeye devam ediyor.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 394 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Aynı süre zarfında yapılan 265 bin 287 Covid-19 testinden 31 bin 891'i pozitif çıktı.

Toplam vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591'e ulaşırken can kaybı 40 bin 131'e yükseldi.

Reuters haber ajansının hesaplamalarına göre, Türkiye bir haftalık ortalama veriler değerlendirildiğinde dünyada günlük can kaybı en yüksek dördüncü ülke konumunda.

Türkiye'de yüksek vaka sayıları ve can kayıpları nedeniyle 29 Nisan'dan itibaren "tam kapanma" tedbirleri uygulanmaya başladı. Bu tedbirler 17 Mayıs'a kadar sürecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sıkılaştırılmış kısıtlamaların ilk gününde uyum memnun edici seviyedeydi. Tüm vatandaşlarımıza hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim" açıklaması yaptı.

DW/CÖ,TY

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