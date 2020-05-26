 Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 489′a yükseldi | TÜRKİYE | DW | 29.05.2020

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TÜRKİYE

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 489'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de bin 141 yeni vaka tespit edildiğini, toplam can kaybının ise 4 bin 489’a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'deki koronavirüs salgını ile ilgili günlük verileri açıkladı. Bugün yapılan 36 bin 155 testten bin 141'inin pozitif çıktığını açıklayan Koca, yaşamını yitiren 28 kişi ile birlikte toplam can kaybının 4 bin 489 olduğunu söyledi. İyileşen toplam kişi sayısı ise 125 bin 963'e yükseldi.

Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre bin 594 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, toplam vaka sayısı 162 bin 120, toplam vefat sayısı 4 bin 489, toplam yoğun bakım hasta sayısı 662, toplam entübe hasta sayısı 324, toplam iyileşen hasta sayısı ise 125 bin 963 oldu.

Riskten kaçınma uyarısı

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin değerlendirmesinde "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyadaki toplam vaka sayısı 5 milyon 700 bini aşarken 358 bine yakın kişi de salgında yaşamını yitirdi.

DSÖ verilerine göre Türkiye vaka sayısı bakımından 9'uncu sırada yer alıyor.

DW, DHA / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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