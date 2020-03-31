 Koronavirüs kısıtlamaları altında olaylı 1 Mayıs kutlamaları | TÜRKİYE | DW | 01.05.2020

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TÜRKİYE

Koronavirüs kısıtlamaları altında olaylı 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çiçek bırakmak isteyen DİSK üyeleri ve genel başkanı, polis tarafından gözaltına alındı.

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Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yine olaylı başladı.

İstanbul’da Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'na çiçek bırakmak isteyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Beşiktaş'taki Genel Merkez binası önünde toplandı. 25 kişilik gruba, sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle polis müdahale etti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

DİSK, Twitter üzerinden, 1 Mayıs çelenginin polis müdahalesi sonucunda parçalandığını duyurdu.

"Kanlı 1 Mayıs" olarak anılan 1977'deki kutlamalar sırasında Kazancı Yokuşu'nda 34 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Taksim'de kutlama yapılması her yıl tartışmalara neden oluyor.

Türkei Istanbul 1. Mai Demonstration (Reuters/U. Bektas)

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gözaltındayız! Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış!“ ifadelerini kullandı.

İktidara eleştiri

Polisin müdahale gerekçesini de sert bir dille eleştiren Çerkezoğlu, “İktidar öyle bir virüs keşfetti ki işçiler çalışırken bulaşmıyor, sosyal fiziki mesafeyi koruyarak Taksim 1 Mayıs meydanında çelenk bırakırken bulaşıyor! Bu virüsün adı vahşi sermaye düzenidir! Bu düzene karşı Yaşasın 1 Mayıs“ ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, "Saat 21:00'de balkonlardan marşlarımızla, alkışlarımızla hesap soruyoruz!“ çağrısını da paylaştı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) de, polis müdahalesinin "utanç verici” olduğunu söyledi.

TİP milletvekili Barış Atay, polisi "emekçi düşmanı" olmakla suçladı.

1 Mayıs bu yıl koronavirüs pandemisi kapsamında getirilen toplumsal kısıtlamalar nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sınırlı bir biçimde kutlanıyor.  İstanbul Valiliği’nden daha önce izin almış olan sendika ve konfederasyon temsilcilerinin Cumhuriyet Anıtı’na çiçek bırakması planlandı. TSİ 14.00'te sosyal medya üzerinden miting yapılacak.

Türkei Istanbul 1. Mai Demonstration

DW/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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