Koronavirüs havayolu şirketlerini vurdu

Koronavirüsün giderek yayılması nedeniyle çok sayıda ülkenin seyahat kısıtlamalarına getirdiği engeller havayolu şirketleri ve seyahat acentalarını mali açıdan zor duruma düşürdü.

Dünyaca ünlü seyahat şirketi TUI koronavirüs nedeniyle ticari faaliyetlerini büyük oranda durdurarak devlet yardımı almak için başvuruda bulunacağını açıkladı. Hannover merkezli şirketten yapılan açıklamada, paket turlar ile gemi turlarının yapılmayacağı belirtildi. Açıklamada, "sonucun etkisini azaltmak için kökten mali önlemler alındığı, ancak bunun yeterli gelmeyeceği ve iptal edilen seyahatlar nedeniyle TUI'nin devlet yardımı almak için başvuru yapacağı" belirtildi.

Birçok havayolu şirketi de salgın nedeniyle uçuşları büyük oranda azaltmak zorunda kaldı. İngiliz British Airways’in ana şirketi IAG Nisan ve Mayıs ayında kapasitesini önceki yıla oranla yüzde 75 azaltacağını açıkladı. İspanyol Iberia, İrlandalı Aer Lingus ve ucuz havayolu şirketleri Level ve Vueling’in de bağlı oldugu IAG, sağlam finansmana sahip olsa da salgının süresi ve etkileri konusundaki belirsizliğin bu yılki kazanca dair öngörüde bulunmayı imkansız kıldığını belirtti.

British Airways şirketin ayakta kalabilmesi için harcamaların dondurulduğunu, çalışma saatlerinin kısaltıldığını ve iş sözleşmelerinin de geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

British Airways'in bağlı olduğu IAG'nin rakibi Easyjet ise yaptığı açıklamada, kısa vadede seyahat kısıtlamaları nedeniyle filonun büyük çoğunluğunun havalanmayacağını duyurdu.

Air France-KLM ise açıklamasında Nisan ve Mayıs ayında uçuşların yüzde 70-90'ının iptal edileceğini duyurdu. Şirket mali sonuçların ne olacağının kestirilemedeğini belirtti. Air France uçuş kapasitesinin adım adım yüzde 90'a kadar gerileyeceğini açıklayarak bu sayede 200 milyon euro tasarruf edilmesi ve yatırımların da 350 milyon euro azaltılmasının planlandığını kaydetti.

Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa da olumsuz gidişattan nasibini aldı. Şirket salgın nedeniyle geçen hafta devlet yardımı talep edeceğini açıkladı. Alman Ekonomi Bakanlığı Lufthansa ve sendika yetkilileriyle Pazartesi günü bir araya geliyor.

American Airlines da aynı şekilde uluslararası uçuşlarını yüzde 75 azaltma kararı aldı. Bu kararın ilk aşamada 6 Mayıs'a kadar yürürlükte olacağı açıklandı. ABD içi uçuşlar ise Nisan ayında yüzde 20 azalacak. American Airlines'ın rakibi Delta ve Southwest de aynı şekilde uçuşlarını azaltacağını duyurdu ancak rakam vermedi.

ABD’li havayolu şirketleri ilk aşamada Çin ve İtalya’ya gidiş-geliş seferlerini iptal etmişti. Geçen Cuma gece yarısından itibaren Avrupa'dan gelenlerin ülkeye alınmayacağı açıklandı. Yarından itibarense İngiltere ve İrlanda’dan ABD’ye seyahat edecekler ülkeye giriş yapamayacak.

Yeni Zelandalı Air New Zealand havayolu şirketi uzun mesafe uçuşları yüzde 85 azaltma kararı aldı. Şirket başkanı Greg Forun, şirketin kadro azaltmaya gideceğini açıkladı ancak bu konuda somut bir rakam vermedi. Air New Zealand 8 bin kişiyi istihdam ediyor.

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AFP, rtr / HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe