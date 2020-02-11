Koronavirüs bir günde 242 can aldı

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Hubei vilayetinde bir günde rekor sayıda kişi hayatını kaybetti. Dün 242 kişinin ölümüyle Çin ana karasında koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı bin 310‘a yükseldi. Sadece Hubei'de 14 bin 840 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 60 bine ulaştığı kaydedildi.

Bilgisayarlı tomografi kullanılıyor

Hastalığın teşhisinde artık bilgisayarlı tomografi kullanıldığı ve bu nedenle sayının arttığı bildiriliyor. Daha önce kullanılan RNA testinde sonuçların çıkmasının günler aldığı belirtildi.

Hubei Sağlık Komisyonu bilgisayarlı tomografi sayesinde akciğerlerdeki enfeksiyonların görülebildiğini ve bu sayede hastanın tedavisine derhal başlandığını ve böylece iyileşme şansının da yükseldiğini açıkladı. Bilgisayarlı tomografinin şu an sadece Hubei'de kullanıldığı aktarıldı.

Japonya'daki yolcu gemisinde vaka sayısı 218'e yükseldi.

Gemideki vakalar yükseliyor

Japonya'da 3 bin 700 kişiyi taşıyan ve Hong Kong'dan gelen bir kişide virüs tespit edilmesi sonrası karantina altına alınan gemide yolcuların taramadan geçirilmesine devam ediliyor. Gemide 44 yeni vakayla beraber toplam 218 koronavirüs hastası tespit edildiği bildirildi.

Gemideki virüs tespit edilmeyen 80 yaşın üzerindeki kişilerin Cuma gününden itibaren gemiden ayrılabileceği açıklandı. Karantina 19 Şubat'a kadar devam edecek.

Vietnam'da koronavirüsün yayılması endişesi nedeniyle 10 bin kişinin karantinaya alınacağı bildirildi.Vietnam Sağlık Bakanlığı bugün itibariyle başlayacak karantinanın 20 gün süreceğini açıkladı. Vietnamda şu ana kadar 15 vaka tespit edildi.

Hong Kong'ta okulların 16 Mart'a kadar koronavirüs nedeniyle kapalı kalacağı bildirildi. Hong Kong'da şu ana kadar 50 kişide virüs saptandı.

Reuters, AFP, dpa /SSB, BK

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