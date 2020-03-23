 Koronavirüs Avrupa sağlık sistemlerini tehdit ediyor | AVRUPA | DW | 25.03.2020

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AVRUPA

Koronavirüs Avrupa sağlık sistemlerini tehdit ediyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa ülkelerinin sağlık sistemlerinin birkaç hafta içinde koronavirüs nedeniyle kapasite sıkıntısı yaşayabileceğini söyledi.

Fransa'da bir koronavirüs hastası naklediliyor

Fransa'da bir koronavirüs hastası naklediliyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein’ın sağlık sistemlerinin gelecek haftalarda koronavirüs salgını nedeniyle kapasite sorunu yaşayayabileceğini söyledi.

AB’nin salgın hastalıklardan sorumlu ajansı olan ECDC’nin direktörü Andrea Ammon, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Son 10 günde AB ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) kayıt altına alınan COVID-19 vaka ve ölüm sayısının on kat arttığını" söyledi. Ammon, "küresel pandeminin merkezinin şimdi Avrupa olduğunu" da sözlerine ekledi.

Ammon, "Oranlar Şubat başında Hubei’de ve Mart başında İtalya’da gözlemlediğimiz trende benzer bir biçimde artıyor" diye konuştu. Direktör, herkesin resmi makamlarca alınan önlemlere uymasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

ECDC verilerine göre, Çarşamba günü itibarıyla 150’yi aşkın ülkede kayıt altına alınan 416 bin COVID-19 vakasının yaklaşık 205 bini AB/AEA ve Birleşik Krallık’ta kaydedildi. Söz konusu bölgede şu ana kadar virüs nedeniyle 11 bin 810 ölüm yaşandı.

dpa/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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