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Koronavirüs aşısı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2’ye karşı yüzlerce aşı adayı geliştiriliyor. Biz de araştırma aşamasından aşıların onayı ve piyasaya sürülmesine kadar devam eden bu süreci yakından takip ediyoruz.

Şu ana kadar tıp dünyasında virüsün tespit edilmesinden sonra bu kadar kısa sürede geliştirilen başka hiçbir aşı olmadı. Dünyanın dört bir yanında insanlar, aşı sayesinde yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık kazanmanın ve COVİD-19 pandemisi öncesinde olduğu gibi normal bir hayat sürebilmenin umudunu taşıyor.

Germany's Health Minister Jens Spahn gestures during a news conference about the coronavirus disease (COVID-19) situation in the country, in Berlin, Germany November 3, 2021. Markus Schreiber/Pool via REUTERS

Almanya'da ücretsiz teste dönüş ve doktor ödemesine zam 12.11.2021

Almanya'da hükümet giderek etkisini artıran korona dalgasıyla mücadele için ücretsiz test uygulamasına geri dönülmesine ve doktorlara aşı başına yapılan ödemenin yükseltilmesine karar verdi.
Spritzen, mit Pfizer-Impfstoff geladen, sind bereit, an einem offenen COVID-19-Impfstelle im Rose E. McCoy Auditorium auf dem Jackson State University Campus in Jackson, Miss verwendet zu werden. Die Centers for Disease Control and Prevention kündigten am Dienstag neue Empfehlungen an, dass geimpfte Menschen in Teilen der USA, in denen das Coronavirus grassiert, wieder Masken in Innenräumen tragen sollten, und empfahlen außerdem Innenraummasken für alle Lehrer, Mitarbeiter, Schüler und Besucher von Schulen, unabhängig vom Impfstatus. Die US-Regierung erwägt, für ihre mehr als zwei Millionen Mitarbeiter eine Corona-Impfpflicht einzuführen. +++ dpa-Bildfunk +++

Almanların yüzde 44'ü aşı zorunluluğundan yana 11.11.2021

Almanya'da yapılan bir anket, yüzde 44'lük kesimin aşı zorunluluğundan yana olduğunu ortaya koydu. Yüzde 24'lük kesim ise zorunluluğun sağlık çalışanları gibi belirli gruplarla sınırlandırılmasını istiyor.
Syringe and usa dollars money. Healthcare and business concept.

Zengin ülkelere aşı patentlerinde ırk ayrımcılığı suçlaması 10.11.2021

Uluslararası STK'lardan oluşan ittifak, aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu beş ülkeyi, aşı patentlerindeki eşitsiz dağılıma göz yumdukları gerekçesiyle ırk ayrımcılığıyla suçlayarak BM'ye şikayet etti.
People stand in front of a vaccination bus of a mobile corona vaccination team, waiting to get their Covid-19 vaccination on the Marienplatz in Stuttgart, southern Germany, on November 9, 2021, amid the ongoing coronavirus pandemic. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)

Almanya aşısızlar için önlemlerin artırılmasını tartışıyor 10.11.2021

Almanya'da etkinliklere sadece aşı olanların veya Covid-19 geçirenlerin alınması çağrıları artıyor. Virolog Drosten ise bunun yeterli olmayacağını, aşılama oranının artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara arbeiten Pfleger auf der Interdisziplinären Intensivstation mit Covid-19 Bereich am Bett eines Patienten von Patienten. Auf der Station ist seit dem heutigen Tag eine deutliche Entspannung zu spüren, was die Belegung durch Patienten mit Covid-19 betrifft. +++ dpa-Bildfunk +++

Tam aşılamaya rağmen Covid bulaşması başarısızlık mı demek? 07.11.2021

Tam aşılı oldukları halde Covid-19'a yakalananların sayısı giderek artıyor. Peki bu durum, aşıların işe yaramadığının bir kanıtı mı?

Es geht um die Impfkampagne in der Türkei. Copyright: Demirören Nachrichten Agentur, Alle Rechte sind frei für DW. via Beria Jülide Danışman TURKIYE'DE, ASI PROGRAMININ EN DUSUK OLDUGU SIIRT'TE, SAGLIK CALISANLARI 'ASI KISIRLIK YAPIYOR' ALGISININ DEGISTIRMEK ICIN SAHAYA INDI. FOTO: MEHMET YUCEL DURAK/SIIRT,(DHA)

Hatırlatma dozu: Kim için, neden gerekli? 05.11.2021

İki doz BioNTech aşısı olmuş 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı. Peki hatırlatma dozu nedir? Başka ülkelerde uygulama nasıl?

This image courtesy of the University of Queensland and recived by AFP on October 29, 2021, shows a skin patch and its applicator tested to vaccinate against Covid-19. - A vaccine, but no needle. Since the start of the pandemic, plans to vaccinate against Covid-19 using patches have multiplied, testifying to a movement that could well revolutionize the way vaccines will be administered in the future. A study in mice, published on October 29, 2021 in the journal Science Advances, found promising results. The patch used: a square of 1cm by 1cm, made of plastic, with more than 5,000 tiny peaks on its surface, so small that you can't even see them, described to AFP Dr David Muller, co -Study author and virologist at the University of Queensland, Australia. (Photo by Hung Vu / The University of Queensland / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Hung Vu/ The University of Queensland - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

İğne korkusu olanlara müjdeli haber: Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor 05.11.2021

Şırıngayla aşılamaya alternatif olarak geliştirilen aşı bantları üzerinde çalışan bilim insanları umut verici sonuçlar elde etti. Yöntem, iğne korkusu olanlar için önemli bir seçenek oluşturuyor.
Videostill Fokus Europa Türkei Journalisten im Gefängnis Es handelt sich um ein Videostill aus einer SWR-Übernahme. Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben.

Cezaevlerine pandemi tecridi: 1 yıl 8 aydır açık görüş yok 04.11.2021

Cezaevlerinde ikinci doz aşı olan tutuklu ve hükümlülerin sayısı yüzde 82’ye yükselirken 1 yıl 8 aydır süren açık görüş yasağının sürmesi eleştirilere neden oluyor. Adalet Bakanlığı ise yasağın devam edeceğini söylüyor.
Positiver Corona-Schnelltest

Korona Almanya'da yıllık ölüm sayısını yüzde 5 artırdı 04.11.2021

Almanya'da geçen yıl koronavirüs pandemisi sebebiyle yüzde 5 daha fazla ölüm yaşandı. Vaka sayıları 24 saat içinde 33 bin 947 ile geçen yıldan bu yana en üst seviyeye ulaştı.
A six year old child receives the Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine for 5-11 year old kids at Hartford Hospital in Hartford, Connecticut on November 2, 2021. - An expert panel unanimously recommended Pfizer-BioNTech's Covid vaccine for five- to 11-year-olds on November 2, the penultimate step in the process that will allow injections in young children to begin this week in the United States. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the top US public health agency, was expected to endorse that recommendation later in the day. (Photo by JOSEPH PREZIOSO / AFP) (Photo by JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images)

ABD’den çocuklara korona aşısına onay 03.11.2021

ABD'de, 5-11 yaş arasındaki çocukların koronavirüs aşısı olabilmeleri için acil kullanım onayı çıktı. Ülkede 1,9 milyon çocuğa şimdiye kadar virüs bulaştı, en az 100 çocuk koronadan dolayı yaşamını yitirdi.

28.10.2021 Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekommt eine Auffruischungsimpfung gegen das Corona-Virus. Spahn bekam seine Auffrischungsimpfung nach Ministeriumsangaben mit dem Präparat von Biontech im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Im Mai hatte er sich nach einer vorherigen durchgemachten Corona-Infektion zunächst mit dem Mittel von Astrazeneca impfen lassen. (zu dpa Spahn wirbt für Corona-Auffrischungsimpfungen) +++ dpa-Bildfunk +++

Sağlık Bakanı Spahn: Aşı merkezleri yeniden açılsın 01.11.2021

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn artan yeni vaka sayıları nedeniyle eyaletlerden aşı merkezlerini tekrar açmalarını istedi. Spahn güçlendirici üçüncü doz için 60 yaş üstünün merkezlere davet edilmesini önerdi.
Themenbild / Symbolfoto:Digitale Covid Zertifikate der EU auf einem Smartphone,vollstaendiger Impfschutz Impfzertifikat,Digitaler Impfpass,Impfausweis. Urlauber,Reisende mit Gepaeck mit Mundschutz,Maske vor Abflugtafel im Terminal 2. Kostenlose Corona-Tests am Muenchner Flughafen jetzt moeglich Ankommende Passagiere bekommen am Flughafen Muenchen ab sofort einen kostenlosen Corona-Test. Es ist ein freiwilliges Angebot - ueber verpflichtende Tests fÅ_r Rueckkehrer aus Risikogebieten wird weiter diskutiert. Reisende, die aus dem Urlaub zurueckkommen, koennen sich ab sofort kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Â

Aşı kimliği uygulamalarında veriler güvende mi? 31.10.2021

Covid-19 ile mücadele kapsamında birçok ülkede kullanılan, aşı ve temas bilgilerinin yanı sıra pek çok kişisel verinin de yer aldığı aşı pasaportu uygulamalarında vatandaşların paylaştığı veriler ne derece güvende?

In this March 2021 photo provided by Pfizer, a technician inspects filled vials of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at the company's facility in Puurs, Belgium. On Friday, July 9, 2021, The Associated Press reported on stories circulating online incorrectly asserting the Pfizer coronavirus vaccine is made up of 99.9% graphene oxide, a toxic compound. But, chemical and medical experts who are not associated with Pfizer confirmed to The Associated Press that there is no way graphene oxide would be found in the vaccine. (Pfizer via AP)

ABD’de BioNTech'in 5-11 yaş grubuna uygulanmasına yeşil ışık 30.10.2021

ABD’de BioNTech/Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanabilmesi için acil kullanım onayı verildi. Böylece Beyaz Saray 28 milyon çocuğun aşılanması hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.
A man receives a dose of the vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) in a bus, after floods caused by heavy rainfalls, in Ahrweiler Bad Neuenahr-Ahrweiler, Rhineland-Palatinate state, Germany, July 20, 2021. REUTERS/Christian Mang

Anket: Aşısızlar ikna olmuyor 28.10.2021

Almanya'da yapılan ankete göre, henüz Covid-19 aşısı yaptırmamış olanların çok büyük bölümü bu duruşunu kısa vadede değiştirmeye niyetli değil.
24.11.2020 Travelers wearing protective face masks to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) reclaim their luggage at the airport in Denver, Colorado, U.S., November 24, 2020. REUTERS/Kevin Mohatt

ABD 8 Kasım'dan itibaren kapılarını açıyor 25.10.2021

ABD, 8 Kasım'dan itibaren kapılarını yabancılara açıyor. Ülke pandemi nedeniyle 1,5 yıldır yabancıların seyahatlerini kısıtlıyordu. Şart koşulan aşılar arasında Türkiye'de de uygulanan Sinovac da var.

ABD0011_20210705 - WIEN - ÖSTERREICH: ++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema Corona / Grüner Pass / Impfnachweis / Impfzertifikat / App. Das Gesundheitsministerium stellt in Zusammenarbeit mit dem Bundesrechenzentrum eine App für den Grünen Pass zur Verfügung. Die digitale Anwendung soll eine sichere Offline-Speicherung der EU-konformen Zertifikate inklusive QR-Code sowie einen einfachen Vorweis selbiger bei Zutritten und Reisen innerhalb der Europäischen Union ermöglichen. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER - 20210705_PD0814

Almanya'da aşı kimliğinde sahtecilik şüphesi: 2 gözaltı 24.10.2021

Almanya'da koronavirüs aşı kimliğinde kullanılması amacıyla yüzlerce sahte kare kod üretmek ve internette satmaya çalışmakla suçlanan biri eczane çalışanı iki kişi gözaltına alındı.
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