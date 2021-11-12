Koronavirüs aşısı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2’ye karşı yüzlerce aşı adayı geliştiriliyor. Biz de araştırma aşamasından aşıların onayı ve piyasaya sürülmesine kadar devam eden bu süreci yakından takip ediyoruz.

Şu ana kadar tıp dünyasında virüsün tespit edilmesinden sonra bu kadar kısa sürede geliştirilen başka hiçbir aşı olmadı. Dünyanın dört bir yanında insanlar, aşı sayesinde yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık kazanmanın ve COVİD-19 pandemisi öncesinde olduğu gibi normal bir hayat sürebilmenin umudunu taşıyor.