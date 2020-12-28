Koronavirüs aşıları Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde aşıları getiren uçağın Esenboğa Havalimanı'na ulaştığını duyurdu. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, aşılarla ilgili test sürecinin hemen başlatılacağını belirterek, "14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" dedi.

Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac isimli Covid-19 aşılarının ilk bölümünü taşıyan uçak dün akşam Türkiye saati ile 19.50'de başkent Pekin'den havalandı. Aşılar, sabaha karşı Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.

Çin'den getirilen aşılar

17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı havaalanında indirildikten sonra, 5 kamyon ve 2 TIR ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na taşınacak.

Bakandan aracı firma açıklaması

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşılarının aracı bir firma vasıtası ile alındığına dair haberler üzerine bir açıklama yaparak, aşıların aracısız olarak, doğrudan üretici firmadan satın alındığını belirtti.

Koca'nın açıklaması şöyle:

"Biontech ve Oxford aşısı dahil olmak üzere tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye’deki temsilcileri olan Keymen İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır. Üstelik 7 yıldır bu durum böyledir."

Bakan Koca yazılı açıklamasına Çinli aşı üreticisi Sinovac firmasının konuya ilişkin yazısını da iliştirdiğini belirterek, "Bu açıklamanın altında aşıları satın aldığımız şirketin (Sinovac) mektubunu bulacaksınız. Sinovac firması iki şirketin bilgilerini verdikten sonra mektubunda şöyle söylemektedir: 'Keymen Türkiye ve Azarbeycan’da tek yetkili distribütörümüzdür. Covid-19 aşısına yönelik tüm görüşmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azarbeycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları ile Sinovac doğrudan müzakere ederek yürütmektedir. Keymen Sinovac’ı, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) da Türkiye’yi temsil etmektedir'." ifadelerini kullandı.

Şirketin yazısı

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Çinli firma Sinovac'ın ürettiği CoronaVac aşılarının aracı olmadan direkt olarak şirketten satın alındığını açıklamasından sonra Türk muhabirlerin Çin'den paylaştığı fotoğraflarda kolilerin üzerinde "Keymen İlaç SAN ve TİC A.Ş." yazdığı görüldü. Bunun üzerine aşıların Keymen şirketi aracılığıyla satın alındığı iddiaları gündeme geldi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çin aşısının Türkiye’ye Keymen İlaç firması aracılığı ile getirildiğini ifade etmiş, Bakan Koca ise iddiaları yalanlamıştı.

DHA/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe