 Koronavirüs 400 binden fazla can aldı | DÜNYA | DW | 07.06.2020

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DÜNYA

Koronavirüs 400 binden fazla can aldı

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısının 400 bini geçtiği açıklandı. En fazla ölümün gerçekleştiği ülke, yaklaşık 110 bin can kaybıyla ABD.

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) JohnsHopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre, şu ana kadar bu virüsten 400 bin 375 kişi yaşamını yitirdi. AFP haber ajansının resmi kaynaklardan derlediği veriler de dünya genelindeki can kaybının 400 bini geçtiğini ortaya koydu.

En fazla can kaybının yaşandığı ülke, 109 bin 802 ölümle ABD oldu. Bu ülkeyi 40 bin 548 ölümle İngiltere izledi.

2019 yılının sonunda Çin'de baş gösteren virüs nedeniyle Avrupa'da toplamda 175 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 6,9 milyonun üzerinde olduğunu duyuran JohnsHopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, virüsün en fazla tespit edildiği ülke de ABD. ABD'de 1,9 milyonu aşkın insanda koronavirüs tespit edildi.

Brezilya'da 672 bin, Rusya 467 bin, İngiltere'de ise 286 binin üzerinde insan koronavirüse yakalandı.

Gerçek sayı daha yüksek

Ancak sağlık uzmanlarına göre, gerçek ölü ve vaka sayıları, yetkililerce açıklanan sayıların üzerinde.

Birçok ülkede, özellikle salgın krizinin ilk aşamasında yeterli sayıda test yapılamadı. Resmi verilere göre toplamda 60 binin üzerinde insanın kayatını kaybettiği İtalya ve İspanya'daki yetkililer, bu ülkelerde yaşanan can kaybının, açıklanan sayılardan fazla olduğunu kabul etti.

DW,AP,AFP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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