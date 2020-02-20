 Koronavirüs Çin′de cezaevlerine sıçradı | DÜNYA | DW | 21.02.2020

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DÜNYA

Koronavirüs Çin'de cezaevlerine sıçradı

Çin’de cezaevlerinde 500’ü aşan koronavirüs vakası tespit edildi. Güney Kore ve Japonya’da virüs bulaşanların sayısı artıyor.

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Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor. Çin Ulusal Sağlık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Covid-19 adı verilen virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 236'ya yükseldi. Koronavirüse yakalananların toplam sayısının dünya genelinde 76 bini aştığı duyuruldu.

Hubei'deki iki cezaevinde 271 koronavirüs vakasının, Hubei bölgesinin dışında bulunan Shandong ve Zhejiang bölgelerindeki cezaevlerinde ise 234 vakanın tespit edildiği ve sorumlu cezaevi yetkililerinin işten çıkarıldığı bildirildi.

Dün Çin'de yeni vaka sayısında düşüş yaşandığı açıklanmıştı. Ancak dün açıklanan rakamlar Çinli yetkililer tarafından yukarı revize edildi.

Diğer taraftan Güney Kore'de koronavirüs vakalarının Cuma günü 156'ya yükseldiği bildirildi. Güney Kore'de virüsten ilk ölüm vakası dün yaşanmış, ülkenin dördüncü büyük kenti olan Daegu'nun belediye başkanı kilisedeki bir ayinden sonra 40 yeni vaka çıkmasının ardından kentin 2,5 milyon sakinini evlerinden dışarıya çıkmamaya çağırmıştı.

Cuma günü Japonya'da ikisi çocuk 80 yeni koronavirüs hastası tespit edildiği açıklandı.

Öte yandan İtalya'da da bir yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve ülkedeki vaka sayısının dörde ulaştığı bildirildi.

Çin'in Vuhan kentinde baş gösteren virüs, ülkedeki yeni yıl kutlamaları sırasında çok sayıda vatandaşın seyahat etmesi nedeniyle hızla yayılmıştı.

AFP, Reuters/ SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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