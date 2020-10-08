Korona yalnızlığına robot çözümü

Karantina önlemleri, temas kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları derken koronavirüs salgını döneminde yalnızlık en önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Japonya'da salgın döneminde insanlara arkadaşlık edecek şekilde dizayn edilen robotların satışı arttı. Özellikle, şehirlerde yaşayan genç Japonlar, kırsal bölgede enfeksiyon bulaştırma riskinden ötürü ziyaret edemedikleri aileleri için robot alıyor.

Japon haber ajansı Kyodo'nun verdiği bilgilere göre, özellikle Sony'nin robot köpeği Aibo'nun satışında artış meydana geldi. Bu robot gezintiye çıkma, sahipleri ile iletişime geçebilme, gülümsemeye ve sırtı okşandığında tepki verme gibi özelliklere sahip. Ajansta yer alan haberde bu tür robotların iyileştirici özelliği olduğuna dikkat çekildi. Muadil ürünlerin de satışlarında artış olduğu vurgulandı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Japonya'da şu ana kadar 97 bin 523 koronavirüs vakası kayda geçti. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1722.

Video izle 04:15 "Hapishaneyle evin farkı yok"

dpa,DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe