Korona pozitif adamı hastanede yer yok diye eve gönderdiler

Eşref Uluç 24 yaşında. Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi beşinci sınıf öğrencisi. Babası, annesi ve büyükannesi ile birlikte İstanbul Avcılar’da bir apartman dairesinde yaşıyor.

46 yaşındaki emekli babası Mustafa Uluç, geçen pazar gecesi rahatsızlanır. Eşref ve 43 yaşındaki annesi A.U. öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı gibi semptomlar nedeniyle Covid-19’dan şüphelenir ve Mustafa Uluç’u Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne götürürler. Hastanenin acil servisinde muayene edilen Mustafa Uluç, görevli doktorların semptomları yetersiz bulması nedeniyle Covid-19 testi yapılmaksızın eve gönderilir.

Ailesiyle birlikte eve dönen Uluç, bir sonraki gece daha da ağırlaşır. Aile bu kez Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yolunu tutar. Burada semptomları Covid-19 için yeterli görülen Uluç’un tomografisi çekilir, test yapılır. Testin sonucu pozitif çıkar. Ancak bu defa da yetkililer aileye hastanede boş oda olmadığı için Uluç’un yatışını sağlayamayacaklarını, arzu ederlerse hastanede bekleyebileceklerini söyler. Doktorların sunduğu ikinci alternatif ise Uluç’un kendini evde karantinaya alabileceği yönünde olur. Aile bir süre hastane koridorlarında bekler. Saatler ilerledikçe Mustafa Uluç bu duruma dayanamaz ve evine dönmeye razı olur.

Eşref Uluç

Üniversitesi öğrencisi Eşref Uluç, doktorlar tarafından yazılan reçeteyi ve Covid-19 pozitif babasını alarak çaresiz bir şekilde gece 2.30’da eve döner. Sabah olduğunda reçetedeki ilaçları temin etmek için soluğu eczanede alan anne Uluç, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine ait kayıtlarda eşi Mustafa Uluç’un hastanede yattığını görür. Öyle ki sabaha karşı eve gönderilen Uluç hastane kayıtlarına yatan hasta olarak geçirilmiştir.

Dokuz kişinin yaşadığı apartman risk altında

DW Türkçe’ye konuşan 24 yaşındaki veterinerlik fakültesi öğrencisi Eşref Uluç, test neticesinde babasında Covid-19 virüsü tespit edilmesine karşın eve gönderilmelerine anlam veremediğini söylüyor. Uluç sözlerine şöyle devam ediyor: "Biz veterinerlik fakültesinde böyle bir ihmal ve hatayı kediye, köpeğe dahi yapmıyoruz."

Takvim 25 Mart Çarşamba akşamını gösterdiğinde Mustafa Uluç’un durumu daha da ağırlaşır. Nefes alamaz, durmaksızın öksürür. Daha da kötüsü evin 70 yaşındaki büyükannesi Aynur Uluç’ta da Covid-19 semptomları gözükmeye başlar. Yaşlı kadın nefes darlığı çekmektedir. Genç Eşref 112 Acil Servis’i arayıp durumu anlatır. Ekipler kısa süre sonra kapıdadır. Mustafa ve Aynur Uluç ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürülür. Yapılan tetkiklerin ardından Mustafa Uluç’un derhal hastaneye yatışı sağlanır. Benzer semptomlar görülmesi nedeniyle büyükanne Uluç’a da Covid-19 testi yapılır. Sonuç ise pozitiftir. Büyükanne de bir başka odaya yatırılır ve tedavisine başlanır.

Eşref Uluç yaşadıklarını anlatırken konuşması sık sık öksürük nedeniyle kesiliyor ve "Sağlığınız nasıl?" sorumuza şu yanıtı veriyor: "Annemde de, bende de Covid-19 semptomları var. Sadece bizde değil. Oturduğumuz apartmanda dokuz kişi yaşıyor ve herkeste benzer rahatsızlıklar var. Büyük ihtimalle hepimiz virüsü kaptık, pozitifiz."

Uluç’ın anlattıklarına göre sağlık görevlileri Avcılar’daki apartmana gelerek tüm sakinlere test yapacaklar. Belki de hastanenin ihmali nedeniyle dokuz kişinin daha testi pozitif çıkacak.

26 Mart’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son rakamlara göre Türkiye’deki vaka sayısı 3 bin 629. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 75.

Son 24 saatte 7 bin 286 kişiye test yapıldıysa da uzmanlar bugüne dek yapılan test sayısının yetersiz ve virüsle mücadelede büyük bir eksik olduğu görüşünde.

Tunca Öğreten

© Deutsche Welle Türkçe