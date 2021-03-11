 Korona kurallarını ihlal eden Norveç Başbakanı hakkında inceleme | AVRUPA | DW | 19.03.2021

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AVRUPA

Korona kurallarını ihlal eden Norveç Başbakanı hakkında inceleme

Doğum günü kutlaması sırasında korona kurallarına uymadığı gerekçesiyle Norveç Başbakanı Solberg hakkında inceleme başlatıldı. "Kuralları daha iyi bilmem gerekirdi" diyen Solberg özür diledi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg

Norveç Başbakanı Erna Solberg

Norveç Başbakanı Erna Solberg hakkında, 60'ıncı doğum gününü kutlarken ülkede geçerli koronavirüs önlemlerine uymadığı gerekçesiyle emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

Norveç Başkanı Solberg'in 60'ıncı doğum günününü kutlamak için kayak merkezi Geilo'da Şubat ayı sonunda geniş ailesi ile bir araya geldiği belirtildi. Bu çerçevede en az iki kere 10'dan fazla kişinin birlikte yemek yediği, bir restoranda yenen yemeğe Solberg'in gözündeki bir rahatsızlıktan dolayı katılmadığı ancak bu  yemekte 10'dan fazla kişinin bir arada olduğu aktarıldı. Bu yemekten bir gün sonra ise Solberg ve aile üyelerinin tatil için kiralanan evde bir araya geldiği kaydedildi. Ancak bu doğum günü kutlamalarına katılan kişi sayısının, Norveç'te korona kısıtlamaları çerçevesinde bu tür etkinliklerde bulunmasına izin verilen kişi sayısını aşması tepkilere yol açtı.

Özür diledi

Bunun üzerine Başbakan Solberg Perşembe günü özür dileyen bir açıklama yaptı. NRK radyosuna konuşan Solberg, "bunu daha iyi biliyor olmam gerekirdi" dedi. Solberg, sözlerini "Her gün diğer insanlara enfeksiyondan nasıl korunacaklarını anlatıyorum, kuralları daha iyi biliyor olmam gerekirdi" şeklinde sürdürdü. Ancak Solberg, geçerli kuralları yeterince incelemediğini ifade etti.

Norveç Başbakanı Solberg, Facebook hesabından yaptığı açıklamada da yaptığı hata nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdi. Solberg, "Ailem ile birlikte korona kurallarını ihlal ettiğimiz için özür dilerim. Bunun hiç olmaması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Norveç emniyet birimleri ise medyada çıkan haberler ve Solberg'in açıklamaları üzerine inceleme başlattı. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, yerel veya ulusal düzeydeki enfeksiyon koruma kurallarının ihlal edilip, edilmediği incelenecek.

dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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