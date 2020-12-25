 Korona haberleri yapan Çinli gazeteciye hapis | DÜNYA | DW | 28.12.2020

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DÜNYA

Korona haberleri yapan Çinli gazeteciye hapis

Çinli kadın gazeteci Zhang Zhan, koronavirüs salgınına yönelik yaptığı yayınları nedeniyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Zhan'ı halkı kışkırtmak ve huzur ortamını bozmakla suçladı.

Çinli gazeteci Zhang Zhan

Çinli gazeteci Zhang Zhan

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınına yönelik kısa videolar çekerek internette yayınlayan 37 yaşındaki gazeteci Zhang Zhan yargılandığı mahkeme tarafından dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanghay'da görülen mahkemede yargıçlar, blog yazarı Zhan'ın , Vuhan'da salgının ilk görüldüğü  dönemlerde yayınladığı videolarla halkı kışkırttığına ve huzursuzluğa yol açtığına hükmetti.

Zhang Zhan, yayınladığı kısa videolarda salgının Vuhan kentindeki yayılmasını haberleştirmiş, yetkililerin ihmallerini eleştirmişti.

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Vuhan’da yaşam normale dönmeye başladı

Mayıs ayında tutuklanan Zhang'ın avukatları, tutukluluğu sırasında açlık grevine başladığını, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine zorla beslendiğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2 ilk olarak geçen yılın sonunda  Çin'deki Vuhan'da  insanlara kitlesel olarak bulaşmaya başlamış, nüfusu 11 milyonu aşan metropol 23 Ocak 2020'de karantinaya alınmış, halkın evlerini terk etmesi yasaklanmıştı.

AFP/TY,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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