 Korona gösterileri gazetecilere yönelik saldırıların adresi oldu | ALMANYA | DW | 23.03.2021

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ALMANYA

Korona gösterileri gazetecilere yönelik saldırıların adresi oldu

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre hükümetin korona politikalarını protesto gösterileri gazetecilere yönelik saldırıların da artmasını beraberinde getirdi.

Hannover'de hükümetin korona politikalarına karşı Kasım 2020'de düzenlenen bir gösteri

Hannover'de hükümetin korona politikalarına karşı Kasım 2020'de düzenlenen bir gösteri

Almanya'da hükümetin korona politikalarını protesto gösterileri bir araştırmaya göre gazetecilere yönelik saldırıları da artırdı.

Leipzig merkezli Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi'nin (ECPMF) yıllık araştırmasına göre 2020 yılında gazetecilere yönelik 69 saldırı kaydedildi. Bu sayının önceki yıllara göre çok daha fazla olduğu belirtilirken saldırıların büyük çoğunluğu hükümetin korona politikalarına karşı düzenlenen gösterilerle bağlantılı olarak meydana geldi.

Alman kamu radyo televizyon kurumu MDR‘in haberine göre saldırı sayısı verilerin tutulmaya başlandığı 2015 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı. 2015'te gazetecilere saldırı sayısı 44, 2019 yılında ise 14 olarak kayıtlara geçmişti. Araştırma raporunun yazarları "Almanya'da gazeteciler açısından güvenlik koşulları daha kötü hale geldi" dedi.

Saldırıların yüzde 70'inin pandemi nedeniyle yapılan gösterilerde ya da bu gösterilerin etrafında meydana geldiği belirtildi.

Eyaletlere bakıldığında 2020 yılında medya temsilcilerine yönelik Berlin'de 23 saldırı gerçekleşti. 2015 yılından bu yana gazetecilere en çok saldırı düzenlenen eyalet olan Saksonya'da geçen yıl 19 saldırı kaydedildi.

Araştırmaya göre toplamda 31 saldırı aşırı sağcılar, 5 saldırı ise sol görüşlüler tarafından düzenlendi. Saldırıların büyük çoğunluğunun ise herhangi bir siyasi arkaplana oturtulamadığı ifade edildi.

epd / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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