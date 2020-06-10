 Korona fiyat düşürdü: Japonya’da bir karpuz 15 bin liraya satıldı | DÜNYA | DW | 15.06.2020

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DÜNYA

Korona fiyat düşürdü: Japonya’da bir karpuz 15 bin liraya satıldı

Japonya'da bir karpuz açık artırmada 2 bin dolara müşteri buldu. Piyasa değeri 6 bin dolar olan karpuzun korona krizi nedeniyle değerinden çok daha ucuza satıldığı belirtildi.

Japonya'da karpuz fiyatları oldukça yüksek

Japonya'da karpuz fiyatları oldukça yüksek

Dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olan Japonya’nın Densuke karpuzu koronavirüs krizinden nasibini aldı.

Ortalama fiyatı 6 bin doları (yaklaşık 42 bin TL) bulan siyah kabuklu bu özel meyve, hasat sonrası yapılan ilk açık arttırmada 2 bin dolara (yaklaşık 15 bin TL) satıldı.

Japon KyodoNews ajansına konuşan yetkililer “Koronavirüs salgını sebebiyle böyle bir düşüşü beklediklerini” söylerken karpuzun alıcısı 38 yaşındaki Madoka Sato “Çiftçilere destek olmak için açık arttırmaya katıldığını” söyledi.

Densuke karpuzu sadece Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında üretiliyor.

Aynı zamanda çok sayıda turistin de uğrak yeri olan Hokkaido adası, ülkede COVID-19 vaka sayısının fazla olduğu bölgeler arasında üst sıradaydı.

DW, DPA / DBN,TY

©️DeutscheWelleTürkçe

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