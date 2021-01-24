 Korona Avrupalı futbol kulüplerinin gelirlerini vurdu | SPOR | DW | 26.01.2021

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SPOR

Korona Avrupalı futbol kulüplerinin gelirlerini vurdu

Koronavirüs Avrupa'daki gelir şampiyonu futbol kulüplerini de vurdu. Deloitte'in raporuna göre stadyumların taraftarlara kapanması ve yayın haklarında yapılan indirimlerin maliyetinin 2 milyar euroyu aşması bekleniyor.

Champions League 8.12.-9.12. 2020

Uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte, Avrupa'nın en çok kazanan 20 futbol kulübünün  koronavirüs salgını nedeniyle iki milyar euro'dan fazla gelir kaybına uğrayacağı öngörüsünde bulundu.

Deloitte'in güncel Futbol Para Ligi Raporu (Deloitte Football Money League) analiz edilen 20 büyük kulübün gelirlerinin, 2019/20 sezonunda stadyumların izleyicilere kapatılması ve televizyon yayın haklarında yapılan indirimler nedeniyle 1,1 milyar euro düştüğünü gösteriyor.

Çoğu kulüp için mali yıl 30 Haziran'da sona erdiğinden, bu tarihten sonra oynanan ulusal lig ve Avrupa maçlarından elde edilen gelirler 2021 sezonunun hanesine kaydedilecek. Ancak virüsün etkisini sürdürmesi nedeniyle 2020/21 sezonunda da kulüplerin rahat nefes almaları beklenmiyor. Tribünler tüm sezon boyunca Avrupa genelinde taraftarlara kapalı kalırken önlemlerin esnetilmesi ise şimdilik ufukta görünmüyor.

Yayıncılar indirimlerden yararlandı

Maçlar kapalı statlarda oynansa da yayıncı kuruluşların, daha önce belirlenen akışın bozulması ve boş stadyumların yarattığı olumsuz atmosfer nedeniyle uğradıkları zarar tazmin edildi. Avrupa'nın ilk beşinde yer alan İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya ligleri ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için yapılan yayın indirimleri yaklaşık 1,2 milyar euroyu buldu.

Deloitte'un spor sektörleri grubundan Tim Bridge, "Biz genellikle Para Ligimizi yayınlar  ve ardından gelirdeki artış hakkında konuşurduk, ancak elbette futbolun da Covid-19 pandemisine karşı bağışıklığı bulunmuyor" dedi.

Fußball Champions League Juventus Turin FC Barcelona

Bridge, kaybedilen gelirlerin nedenleri olarak, stadyumlara taraftarların alınmaması, kulüp ya da fan mağazalarında alışveriş ve harcama yapılmaması,  yiyecek ve içecek satın alan taraftarların olmaması ve yayıncıların ya naklen yayınlardan vazgeçmeleri  ya da yayınları gelecek yıla ertelemelerini gösterdi.

Barcelona zarara rağmen birinci

Raporda yer alan bilgiye göre İspanyol devi Barcelona, gelirlerinin yüzde 15 oranında düşüşle  715 milyon euro'ya gerilemesine rağmen gelir tablosunun en üstündeki konumunu korudu. Ancak ekonomik krizde bulunduğu belirtilen kulübün Pazartesi günü yayınladığı mali  raporuna göre ağırlıklı olarak kısa vadeli olmak üzere toplam 1,2 milyar euro borcu bulunuyor.

Barcelona'dan yaklaşık 200 bin euro düşük gelire sahip Real Madrid ise listenin ikincisi konumunda.

Raporda Bayern Münih üçüncü, Manchester United ise dördüncü sırada yer aldı. 

İşte ilk 20 kulüp ve gelirleri

1- Barcelona (İsp.): 715,1 milyon euro

2- Real Madrid (İsp.): 714,9 milyon euro

3- Bayern Munich (Alm.): 634,1 milyon euro

4- Manchester United (İng.): 580,4 milyon euro

5 - Liverpool (İng.): 558,6 milyon euro

6 - Manchester City (İng.): 549,2 milyon euro

7 -Paris Saint-Germain (Fra.): 540,6 milyon euro

8 - Chelsea (İng.): 469,7 milyon euro

9 - Tottenham Hotspur (İng.), 445,7 milyon euro

10- Juventus (İtal.): 397,9 milyon euro

11- Arsenal (İng.): 388 milyon euro

12- Borussia Dortmund (Alm.): 365,7 milyon euro

13 -Atletico Madrid (İsp.): 331,8 milyon euro

14 - Inter Milan (İtal.): 291,5 milyon euro

15- Zenit Saint-Petersburg (Rus.): 236,5 milyon euro

16 - Schalke 04 (Alm.): 222,8 milyon euro

17- Everton (İng.): 212 milyon euro

18 - Lyon (Frau.): 180,7 milyon euro

19 - Napoli (İtal.): 176,3 milyon euro

20 - Eintracht Frankfurt (Alm.): 174 milyon euro

AFP/TY,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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