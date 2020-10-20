 Korona Avrupa’da hız kesmiyor | AVRUPA | DW | 21.10.2020

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AVRUPA

Korona Avrupa’da hız kesmiyor

Avrupa ülkelerinde günlük vaka sayıları giderek yükseliyor. İtalya’da günlük vaka sayısı 15 bini aşarken, İspanya toplam vaka sayısında 1 milyonu geçen ilk Avrupa ülkesi oldu.

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Koronavirüs salgınında Avrupa'da günlük yeni vaka sayıları alarm vermeye devam ediyor. İtalya'da bugün tespit edilen 15 bin 200 yeni vaka ile salgın döneminin en yüksek sayısı açıklandı.

İtalya'da bugüne dek toplam 434 binin üzerinde vaka tespit edilirken, salgın nedeniyle 36 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

İspanya ise salgının başından bu yana Avrupa'da toplam bir milyon vaka sayısına ulaşan ilk ülke oldu. Ülkede son 24 saatte 16 bin 973 vaka tespit edildi. Başkent Madrid'in de aralarında olduğu bazı bölgelerde kısmi tecrit uygulanmaya başlandı. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bini aşmış durumda.

İspanya ve İtalya'da ikinci dalgada sağlık sistemlerinin baskı altında kalmasından endişe ediliyor. Öte yandan ülkeler ekonomilerin daha fazla zarar görmesinin engellenmesi için tekrar ulusal bir tecrit uygulamasından kaçınmaya çalışıyor. Fransa ve Belçika gibi bazı ülkeler gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

Dünyada toplam vaka sayısı 41 milyona yaklaşırken, salgında 1 milyon 126 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başı çekerken, ABD'yi Brezilya, Hindistan, Meksika ve İngiltere izliyor.

AFP,dpa / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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