Salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'de hükümetin salgın karşısındaki tutumu Süddeutsche Zeitung'da eleştiri konusu yapılıyor:

"Yurt dışında aşı geliştirilebilmesi için devletin onayı olmadan virüsün gen haritasını dünyayla paylaşanların, parti devletinden önce alarm zillerini çalanların Çinli doktorlar ve bilim insanları olduğununun hatırlanmasında yarar var. Temel araştırma sonuçları da dahil olmak üzere ilk çalışmalar Çin'de yapıldı. Ve sonuçta, başlangıçta gizlenen verileri ortaya çıkaranlar da Çinli gazetecilerdi. Bunların hiçbiri Komünist Parti'nin uygulamalarını göreceli hala getiremez. Çin'in krizdeki agresif duruşu, Pekin'in on yıllardır sürdürdüğü çok söz verip, bunların çok azını yerine getirmesinin bir sonucu. Bu durumda doktorlar, araştırmacılar ve gazeteciler Çin'i her yönüyle temsil ediyor."

Südwest-Presse gazetesi, Almanya'da salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto edenleri "art niyetlilere" karşı uyarıyor:

"Evet, korona Almanya'yı ayrıştırdı. Bazıları abartılı şekilde virüsten korkuyor, bazıları da devletin kurallarına karşı direniyor. Demokrasilerde, mesafe kurallarına uyup koruyucu maske takan herkesin gösteri yapmasına izin verilmelidir. Ancak 'hijyen acil durumu' ya da başka bir nedenle sokağa çıkanlar, gösterileri kendi çıkarları için istismar etmek isteyen demokrasi düşmanları ve komplo çılgınları ile gerçekten yan yana gelmek isteyip istemediğini dikkatlice düşünmeli. Bu tür insanlar tarafından istismar edilmeyi bir husus önler: Mesafe koymak. Üstelik bir buçuk metreden de fazla."

ABD'deki seçim hazırlıklarını ele alan Mittelbayerische Zeitung, korona krizinin seçime etkilerini yorumluyor:

"Joe Biden'in seçim kampanyasındaki en büyük avantajı en büyük lanetine dönüştü. Demokrat Partili adayın varlığı, pandemi sürecinde iyice huzursuz olan Amerikalılara bir parça ihtiyatlı normallik sunuyor. Ancak Covid-19 nedeniyle uygulanan sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu 77 yaşındaki politikacının en büyük avantajı olan insancıllığı ve acı deneyimlerden elde ettiği gerçek şefkat gösterme yeteneğini gölgeliyor. Bunlar başkan Trump'ta tamamen eksik olan nitelikler."

dpa/TY,HS

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