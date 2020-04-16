 Korona Alman şirketlerin yurtdışı yatırımlarını da vurdu | ALMANYA | DW | 08.07.2020

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ALMANYA

Korona Alman şirketlerin yurtdışı yatırımlarını da vurdu

Yurtdışında yatırımı bulunan Alman şirketleri korona krizine bağlı nedenlerden dolayı karamsar. Yurtdışındaki tesislerinde gelir kaybı bekleyen şirketler, buralardaki çalışanlarının sayılarını azaltmayı planlıyor.

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Alman şirketleri arasında düzenlenen bir ankete göre şirketlerin yüzde 56'sı yurtdışındaki tesislerine yönelik yatırımlarını azaltmayı planlıyor. Şirketlerin yüzde 43'ü koronavirüs krizinin yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle yurtdışında istihdam ettiği personel sayısını da azaltmak zorunda kaldı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tarafından Çarşamba günü Berlin'de açıklanan ankete katılan şirketlerin sadece yüzde 10'u yurtdışındaki yatırımlarını artırabilecekleri sinyalini verdi.

DIHK Dış Ticaret Birimi Müdürü Volker Treier, “Şirketlerin yurtdışına yatırım yapma eğilimi yeniden gözle görülür şekilde düştü” dedi.

Gelir kaybı bekleniyor

Anketten çıkan diğer sonuca göre ise kriz nedeniyle Almanya dışında yatırımı olan 10 Alman şirketinden en az sekizi bu tesislerinde gelir kaybı bekliyor.

DIHK verilerine göre Alman firmalarının yurtdışındaki şube ve tesislerinde 2018 yılı itibarıyla 7 milyon 900 bin civarında kişi istihdam ediliyor.

Alman yatırımlarının bulunduğu ülkelerin birçoğunda salgının ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik devlet teşviklerinin yetersiz olması ya da kısa çalışma uygulaması bulunmaması nedeniyle işten çıkarma yoluna gidildiği kaydedildi.

Öte yandan sınırların kapatılması, kamu yaşamının kısıtlanması, buna bağlı olarak üretimin düşmesi dünya genelinde ekonomiyi olumsuz etkiledi.

Dünya genelinde 3 bin 300 şirketin katıldığı bir anket sonucuna göre de, şirketlerin yüzde 83'ü bu yılı gelir kaybıyla kapatmayı bekliyor. Görüşlerine başvurulan şirket temsilcilerinin yüzde 15'i ise gelirlerde yarı yarıya azalma beklediklerini ifade etti. Bu şirketler arasında iyimser olanların sayısı da oldukça az. Şirketlerin yüzde 93'ü ancak 2021 yılında ve daha sonrasında dünya ekonomisinde bir rahatlama beklediklerini vurguladılar.

dpa,Reuters/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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