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Korona aşıları üreten BioNTech'e tazminat davası

4 saat önce

Korona aşısı üreten BioNTech hakkında açılan tazminat davasının ilk duruşması Pazartesi günü yapılacak. Davacı, BioNTech aşısının kalıcı yan etkilere ve vücudunda hasara yol açtığını iddia ediyor.

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Deutschland | Coronaimpfung Biontech
Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Koronavirüse karşı geliştirdiği Comirnaty adlı aşının kalıcı yan etkileri olduğu gerekçesiyle biyoteknoloji şirketi BioNTech hakkında açılan davanın ilk duruşması Pazartesi günü Hamburg'da yapılacak.

Hamburg Eyalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, aşının vücudunda hasara yol açtığı iddiasıyla BioNTech'den davacı olan kadının en az 150 bin euro tazminat talep ettiği belirtildi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen davacının, kendi verdiği bilgilere göre Covid-19 aşısı yaptırmasından bu yana vücudunda ağrı ve uzuvlarında şişliğin yanı sıra bitkinlik, yorgunluk ve uyku bozuklukları yaşadığı ifade edildi.

BioNTech suçlamaları reddediyor

BioNTech ise suçlamaları reddediyor. Mainz merkezli şirketten yapılan açıklamada, "Davacı tarafından aktarılan sağlık sorunları eldeki bilgiler ışığında titizlikle incelendi ve davanın asılsız olduğu sonucuna varıldı" denildi.

BioNTech, şirket tarafından incelenen vakalarda tespit edilen sağlık sorunlarının aşının prospektüsünde yer alan olası yan etkiler veya baş ağrısı ve ateş gibi aşıya karşı vücudun gösterdiği geçici tepkiler olduğunu belirtti. BioNTtech, mevcut bilimsel bilgiler ve ilgili kurumlarla yapılan görüş alışverişine göre, tespit edilen sağlık sorunları ile aşı arasında bugüne kadar herhangi bir bağlantı bulunmadığını da bildirdi.

Yüzlerce dava açıldı

Almanya'da gelecek haftalarda ve aylarda Covid-19 aşısı üreten BioNTech ve Moderna'nın aralarında olduğu şirketlere karşı yüzlerce dava açılması bekleniyor. Rogert & Ulbrich Avukatlık Bürosu'ndan Tobias Ulbrich, mahkemeye şimdiye kadar 250 vakada dava açtıklarını söyledi. Caeser-Preller Avukatlık Bürosu da, yaklaşık 100 vakayı temsil ediyor.

Almanya'daki yasalara göre, bir ilaç ve aşının yararına kıyasla büyük hasara yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanırsa, ilaç ve aşı üreticisi şirketler oluşan yan etkiler nedeniyle tazminat ödemekle yükümlüler. Avukat Ulbrich, mahkemeye de bunu gerekçe olarak sunacaklarını ifade etti.

Ulbrich, davada Alman ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının BioNTtech aşısının fayda ve risklerine dair olumlu değerlendirmelerine itiraz edeceğini belirterek, bu kapsamda hayat kurtarıcı olarak sunulan ve güvenliğe ilişkin olumlu değerlendirmeler içeren aşı kampanyasını sorgulayan bilirkişi raporu sunulmasının öngörüldüğünü kaydetti. Ulbrich, davada kararın bu hafta çıkmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech tarafından üretilen korona aşısının genç erkeklerde çok nadiren kalp kası iltihabına (miyokardit) ve kalp zarı iltihabına (perikardit) yol açtığını tespit etmişti. EMA, ancak koronavirüse karşı geliştirilen aşının yararının daha yüksek olduğunun altını çizmişti. Pandeminin ilk yılında korona aşıları sayesinde yaklaşık 20 milyon kişinin hayatının kurtulduğu tahmin ediliyor.

rtr/JD, HT

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