 Korkutan tahmin: Kutup ayılarının 80 yılı kaldı | YAŞAM | DW | 21.07.2020

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YAŞAM

Korkutan tahmin: Kutup ayılarının 80 yılı kaldı

Yapılan bir araştırma, doğada sayıları 25 bine kadar gerileyen kutup ayılarının soyunun 2100 yılına kadar tükenebileceğini ortaya koydu.

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Yapılan bir araştırma, iklim değişikliği nedeniyle 2100 yılına kadar doğal ortamda yaşayan kutup ayılarının soyunun tükenebileceğini ortaya koydu.

"Nature Climate Change" dergisinde yayımlanan araştırmada, artan sıcaklıklar nedeniyle kutup ayılarının yiyecek bulmakta giderek zorlandıklarına, gövde ağırlığı azalan ayıların kış aylarına dayanmakta giderek daha fazla zorluk çektiğine işaret ediliyor.

Araştırmada, yiyecek bulma sıkıntısı nedeniyle giderek zayıflayan ve güçten düşen ayıların avlanmadaki başarı şansının da düştüğü kaydediliyor.

Kuzey Kutbu'ndaki buz kütlesinin azalmasıyla ayıların fok balığı avlayabilecekleri zaman dilimi de daralıyor. Pek çok bölgede bu durumun şimdiden gözlemlendiğini belirten araştırmacılar, gözlemlenen 13 kutup ayısı popülasyonundan 12'sinin önümüzdeki 80 yılı geride bırakmayı başaramayacağı öngörüsünde bulundu.

"Aç geçirilen zaman uzuyor"

Araştırmacılar, Kuzey Kutbu'nda sıcaklığın dünyanın diğer bölgeleri ortalamasından iki kat daha hızlı artış gösterdiğine dikkat çekti. Araştırmanın yöneticisi Steven Amstrup, "Ayılar için buz yeniden donana ve yeniden avlanmaya başlayana kadar aç geçirilen zaman uzuyor" dedi.

Araştırmada, sanayi öncesi döneme göre dünyadaki ortalama sıcaklık artışının 3,3 santigrat dereceyi bulacağı tahminine de yer verildi. Bir derecelik artışın bile sıcak hava dalgaları, fırtına ve kuraklıkta artışa neden olduğuna işaret eden araştırmacılar, sıcaklıktaki artış 2,4 derecede tutulabilse bile bunun, kutup ayılarının soyunun tükenmesini sadece geciktireceği öngörüsünde bulundu.

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Kutup ayılarının açlıkla mücadelesi

"Yaşam alanları eriyor"

Amstrup, "Bu derece bir artış bile kutup ayılarının bir milyon yıllık evrim tarihlerinde yaşadıklarının çok üstünde. Gıda zincirinin en üstünde yer alan kutup ayıları, değişen çevreye yeterince hızlı bir şekilde ayak uydurabilecek durumda değiller... Yaşam alanları, kelimenin tam anlamıyla eriyor" dedi.

Araştırmada iklim değişikliğinden şimdiye kadar sadece kutup ayılarının doğrudan etkilendiğine, ancak bunun önümüzdeki on yıllarda diğer hayvan türlerinin başına gelebileceklerin habercisi olduğuna da dikkat çekildi.

Doğada günümüzde yaklaşık 25 bin kutup ayısı yaşıyor.

AFP/BK,HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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