Korkut Eken’den Osman Kavala açıklaması

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isimlerdenEmekli Yarbay, eski MİT Yöneticisi Korkut Eken, hakkındaki iddialara yönelik konuştu. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlatan Eken, iş insanı Osman Kavala’nın savaş uçakları yazılımı yapan firmasını Türkiye’deki bir yerli firmaya satması konusunda Sedat Peker’den yardımcı olmasını istediğini belirterek, hakkındaki iddiaları kısmen doğruladı.

Eken, Kavala'nın şirketine yönelik hakkındaki iddia üzerine, Sedat Peker’den söz konusu firmanın satımı konusunda aracı olmasını istediğini doğruladı ve şöyle konuştu:

"Üzerinden çok zaman geçti, tam hatırlamıyorum. Sanırım Mices diye bir şirket vardı. Onun lehine olması için konuştuğum doğru.Osman Kavala’yı o dönem Sedat Peker tanıyordu. Bu konuda yardımcı olmasını istedim."

"Para almadım"

Eken, "Peki, bunun karşılığında 200 bin Dolar aldınız mı" sorusuna ise "Tamamen iftira. Para pul almadım. Böyle bir şey mevzu bahis değil" yanıtını verdi. Eken, Türk şirketin başında "çok değerli" mühendisler olduğu için böyle bir şeyi istediğini de sözlerine ekledi.

İddia, gazeteci Erk Acarer'in Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan firari Sedat Peker’le yaptığı son görüşmede aldığı bilgileri Twitter üzerinden Perşembe günü paylaşmasıyla ortaya çıktı. Osman Kavala’nın 1998 yılında savaş uçaklarının yazılımını yapan bir firması olduğunu belirten Acarer, şu iddialarda bulunmuştu:

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"Kavala bu firmayı ABD’li bir yatırımcıya satacaktı. Fakat tam bu noktada, devreye 'çok önemli' bir kişi girdi: Korkut Eken, Kavala’ya firmasını Türkiye’ye ait bir firmaya satmasını istedi. Bu ricayı ileten ise Sedat Peker’di. Hem dönemin arşivini hem de Peker’in ifadelerinin olduğu belgeyi iliştireceğim. Peker, Eken’in bu ricasını şirketin hem yöneticisi hem CEO’su Zeki Türkkan vasıtası ile Kavala’ya aktardı. Kavala Amerika’ya satılacak şirketi 4/1 fiyata Türkiye’nin istediği firmaya sattı.

Acerer, Peker'in bu aracılıktan para almadıüını acak Eken'in karşılığında 200 bin Dolar aldığını iddia etiğini yazdı.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe