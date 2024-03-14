Konya'daki askeri eğitim uçağı düştü

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu bir askeri eğitim uçağı iniş sırasında piste yakın bölgede şantiye alanında çalışma yapan iş makinesinin üzerine düştü. Akrobasi timi Türk Yıldızlarına ait NF-5 eğitim uçağının saat 13.00 sıralarında düştüğü belirtildi. Kazada pilot Ş.G. paraşütle atlayıp kurtulurken, iş makinesi operatörü uzman çavuşun hayatını kaybettiği bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı pilot, tedbir amacıyla askeri helikopterle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da düşen askeri uçakla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur'' denildi.

DHA / EC, AÜ