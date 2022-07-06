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Fotoğraf: DHA
SağlıkTürkiye

Konya'daki doktor cinayeti nedeniyle TTB'den grev kararı

34 dakika önce

Konya'da kardiyolog Ekrem Karakaya'nın hasta yakını tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla Türk Tabipleri Birliği iki gün grev kararı aldı.

https://www.dw.com/tr/konyadaki-doktor-cinayeti-nedeniyle-ttbden-grev-karar%C4%B1/a-62388724

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan kardiyolog Ekrem Karakaya'nın hasta yakını tarafından silahla öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2 gün grev kararı aldı.

TTB'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda Ekrem Karaya'nın görevi başında katlediği belirtilerek, şiddete karşı 7-8 Temmuz'da greve gidileceği bildirildi.

Ekrem Karakaya hastanedeki odasında, bir başka hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay'ın silahlı saldırısına uğramıştı. Başından ağır yaralanan Karakaya meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirmişti. Saldırgan Akçay da cinayet sonrası intihar etmişti. Akçay'ın bir ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesinin ölümünden Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için bu saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

Karakaya'nın ölümü görev yaptığı Şehir Hastanesi'nin bahçesinde mesai arkadaşları tarafından protesto edildi. Karakaya'nın meslektaşları, büyük üzüntü içinde olduklarını, sağlık çalışanlarına şiddetin durmasını istediklerini dile getirdi.

DW / GY, HT

 

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