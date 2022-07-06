Konya'da hastanede doktora saldırı

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya çalıştığı hastanede uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay'ın öğle saatlerinde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'ya silahlı saldırıda bulunduğu belirtildi. Akçay'ın saldırının ardından intihar ettiği açıklandı.

Akçay'ın annesi Kezban Akçay’ın, yaklaşık bir ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürülüyor. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Sağlıkta şiddet Türkiye'nin gündeminde To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın uğradığı saldırı sonucu öldürülmesi, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nin bahçesinde mesai arkadaşlarınca protesto edildi. Karakaya'nın meslektaşları, büyük üzüntü içinde olduklarını, sağlık çalışanlarına şiddetin durmasını istediklerini dile getirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de saldırıyı kınadı. TTB Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm uyarılarımıza rağmen şiddet ortamına dur diyecek, şiddeti engelleyecek önlemleri almayan sorumluları da affetmeyeceğiz!" ifadesine yer verildi. Saldırı sonrasında Twitter'da #SağlıktaŞiddetSonaErsin etiketi altında çok sayıda paylaşım yapıldı.

DHA / HT,GY