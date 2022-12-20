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ABD Başkanı Donald TrumpFotoğraf: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Kongre baskını: Trump Adalet Bakanlığı'na sevk edildi

1 saat önce

ABD'de Kongre baskını hakkında soruşturma yürüten Temsilciler Meclisi Komisyonu, ABD Eski Başkanı Donald Trump'ı cezai kovuşturma için Adalet Bakanlığı'na sevk etti.

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ABD Kongre Binası'na 6 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen baskını yaklaşık birbuçuk yıldır soruşturan ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu, Pazartesi günü Washington'da düzenlediği son açık oturumunda oybirliğiyle Adalet Bakanlığı'na eski Başkan Donald Trump ve olaya karışan diğer kişiler hakkında cezai işlem başlatması tavsiyesinde bulundu. Araştırma komisyonundan yapılan açıklamada eski başkan Trump'ı ağır şekilde suçlayan çok sayıda bilgi ve belgeye ulaştığı belirtildi.

Kararın yasal olarak bağlayıcılığı ise bulunmuyor. Bu nedenle ABD Adalet Bakanlığının Trump ve diğer ilgililer hakkında bir işlem başlatıp başlatmayacağı veya ne zaman harekete geçeceği belirsiz.

Ancak siyasi gözlemcilere göre Komisyonun aldığı bu tavsiye kararı 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olmaya hazırlanan Trump'ın cezai kovuşturmaya uğrama olasılığını arttırdı. 

Eski Başkan'a yöneltilen suçlamalar ise oldukça ağır. Komisyon, Trump'ı "halkı isyana teşvik etmekle" suçluyor. Trump taraftarları 6 Ocak 2021'de Joe Biden'ın Başkanlık seçimini kazandığını onaylayacak olan ABD Kongre binasını basmışlardı.

Kışkırtılan kalabalık şiddet kullanarak binaya girmiş, saldırıda beş kişi ölmüştü.

Trump ile aralarında eski hukuk danışmanı John Eastman'ın da bulunduğu kişiler hakkında ayrıca kamu davası açılmasını engellemek, ABD hükümetine karşı komplo kurmak ve devlete iftira atmak suçlamaları da yöneltiliyor.

Trump suçlamalara karşı kendini savundu

Trump ise hakkındaki suçlamaları başından beri reddediyor. Komisyonun çalışmalarına karşı çıkan eski ABD Başkanı suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu ileri sürüyor.

Pazartesi günü yapılan açıklamadan sonra yeniden Komisyonu hedef alan Trump, hakkındaki kararı "seçim hilesi" olarak tanımladı. Kurucularından olduğu Truth Social platformunda "Beni öldürmeyen şey güçlendirir" diye yazdı.

Önümüzdeki süreçte Adalet Bakanlığı Cumhuriyetçi eski başkan hakkında işlem başlatabilmek için yeterli kanıt olup olmadığını inceleyecek. Kanıt durumuna göre Trump hakkında suç duyurusunda bulunulabilecek. 

ABD yasalarına göre isyana teşvik suçu, devlet otoritesine veya yasalara karşı bir isyana teşvik edildiğinde veya bu isyana katılındığında işlenmiş olarak kabul ediliyor.

Kongre Binasına düzenlenen baskın
Kongre Binasına düzenlenen baskınFotoğraf: Tayfun Coskun/AA/picture alliance

Bu suçu işleyenlere ise para cezasının yanı sıra on yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Trump isyan suçundan hüküm giyerse siyasi yasaklı sayılacak ve gelecekte siyasi görevler üstlenemeyecek.

Komiteye göre kanıtlar güçlü

6 Ocak Komisyonu Başkanı Bennie Thompson Pazartesi günkü oturumdan sonra yaptığı açıklamada Trump hakkında yeterince bilgi ve belge topladıklarını belirterek, "Binden fazla tanıkla görüştük. Konuşmak isteyen, aklınıza gelebilecek hemen herkesle görüştük, yani elimizde milyonlarca kanıt var" dedi. Bu aşamadan sonra Adalet Bakanlığı'nın söz konusu bilgileri inceleyeceğini kaydeden Thompson, "Topladığımız tüm kanıtları (Adalet Bakanlığı'na) sunacağız ve sonuçta kararı onlar verecek" diye konuştu.

Soruşturma aşamasında, aralarında kendi atadığı eski Adalet Bakanı William Barr ve Beyaz Saray çalışanlarının da bulunduğu tanıklar Trump'a ağır suçlamalar yöneltti. Eski Beyaz Saray çalışanı Cassidy Hutchinson, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki şiddet olaylarından önceden haberdar olduğunu söyledi.

"Göreve uygun değil"

Soruşturma Komisyonu Başkan Yardımcısı Liz Cheney, Trump'ı artık herhangi bir siyasi makam için uygun görmediğini söyledi. Cumhuriyetçi siyasetçi, "Böyle bir zamanda bu şekilde davranan bir adam bir daha asla ulusumuz için görev almamalı, hiçbir makama uygun değil" ifadelerini kullandı.

Trump'ın şiddet içeren ayaklanmaları Oval Ofis'te televizyondan izlediğini, personelinin, aile üyelerinin ve avukatlarının taleplerine rağmen saatlerce kamuoyuna bir açıklama yapmadığını söyleyen Cheney. "6 Ocak 2021, bir Amerikan başkanının anayasa gereği, vazifesini halefine barışçıl bir şekilde devretme görevinde ilk kez başarısız olduğu tarihtir" diye konuştu.

dpa,AFP/TY,BO

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