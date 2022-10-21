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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump
ABD'nin eski Başkanı Donald TrumpFotoğraf: Drew Angerer/Getty Images
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Kongre baskını araştırma komisyonu Trump'ı ifadeye çağırdı

1 saat önce

ABD'de Temsilciler Meclisi bünyesindeki Kongre binası baskınını araştırma komisyonu, eski Başkan Trump'ı ifadeye çağırdı.

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ABD Kongre binasına yönelik 6 Ocak 2021'de gerçekleşen baskına ilişkin olarak kurulan parlamento araştırma komisyonu, eski Başkan Donald Trump'ı dinlemeyi planlıyor. Cumhuriyetçi eski Başkan Trump'a gönderdiği tebligatı Cuma günü kamuoyuna açıklayan araştırma komisyonu Trump'tan yemin ederek ifade vermesi talebinde bulundu. 14 Kasım'dan itibaren komisyon tarafından dinlenmesi öngörülen Trump'ın 4 Kasım'a kadar da gereken belgeleri komisyona göndermesi istendi.

Temsilciler Meclisi bünyesindeki dokuz üyeli araştırma komisyonu, geçen hafta oybirliği ile Trump'ın komisyonda dinlenmesi kararı almıştı. Demokrat Partili Komisyon Başkanı Bennie Thompson, Trump'ın yaptıklarının "hesabını Amerikan halkına vermesi" gerektiğini ifade etmişti.

Trump yanlıları 6 Ocak 2021'de Kongre binasını basmıştı
Trump yanlıları 6 Ocak 2021'de Kongre binasını basmıştıFotoğraf: Win McNamee/Getty Images

2024 yılında yapılacak seçimlerde başkanlığa yeniden aday olma planları yapan Trump, komisyonda ifade verip vermeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ancak Trump'ın ifadeye çağrılması sembolik bir anlam taşıyor. ABD'de 8 Kasım'da yapılacak Kongre seçimleri nedeniyle, araştırma komisyonunun Ocak ayında yeni parlamento faaliyet başlamadan önce çalışmalarını tamamlaması gerekiyor. Kamuoyu yoklamaları, Başkan Joe Biden'ın da üyesi olduğu Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybedebileceğini gösteriyor. Bu durumda, araştırma komisyonunun incelemelerini rafa kaldırmak zorunda kalabileceği tahmin ediliyor.

Trump'ın eski danışmanı hapis cezasına çarptırıldı

Trump'ın ifade vermeyi reddetmesi halinde, Temsilciler Meclisi'nin Kongre'yi tahkir suçu işlediği gerekçesiyle Trump hakkında Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunması mümkün. Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon da aynı suçu işlediği gerekçesiyle yargılanarak, dört ay hapis ve 6 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı. Bannon da, Kongre baskınını araştırma komisyonuna ifade için çağrılmasına rağmen gitmemiş ve istenen belgeleri göndermemişti. Temmuz ayında suçlu bulunan Bannon'ın cezası Cuma günü açıklandı.

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon
Trump'ın eski danışmanı Steve BannonFotoğraf: Nathan Howard/AP Photo/picture alliance

ABD'de de 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Trump, seçimlerin ardından yenilgiyi kabul etmeyerek, seçimlerde hile yapıldığını öne sürmüştü.

6 Ocak 2021'de Joe Biden'in başkanlığının resmen açıklanması için Kongre toplanmış, Trump yanlıları bunu engellemek için Kongre binasını basmıştı. Baskın sonucu, beş kişi hayatını kaybetmiş, 140 kişi yaralanmıştı.

AFP, dpa/JD, TY

 

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