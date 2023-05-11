KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, Erdoğan yüzde 43,7

KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketinin seçim öncesi son araştırmasına göre 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,7 oy alıyor.

Bugün sonuçları paylaşılan ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sinan Oğan'ın yüzde 4,8, Muharrem İnce'nin ise yüzde 2,2 oranında oy aldığı belirtildi.

Cumhur yüzde 44, Millet yüzde 39,9

Ankete göre parlamento seçimlerinde Cumhur İttifakı, yüzde 35 AKP, yüzde 8 MHP ve yüzde 1 diğer olmak üzere üzere oyların yüzde 44'ünü kazanıyor.

Millet İttifakı'nın oyu ise CHP yüzde 27,3, İYİ Parti yüzde 12,4 ve diğer yüzde 0,2 olmak üzere toplamda yüzde 39,9 oranında.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oyu ise yüzde 12,3 olarak ölçüldü. Ankete göre Yeşil Sol Parti'nin oyu yüzde 10,4, TİP'in oyu ise yüzde 1,8 düzeyinde. Diğer partilerin oyu ise yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

Araştırma Türkiye'nin 35 ilinde merkez dahil 120 ilçeye bağlı 194 mahalle ve köyde 3 bin 480 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Araştırma bulgularının hata payı yüzde 95 güven aralığında +/- 1,7, yüzde 99 güven aralığında +/- 2,2 olarak ifade edildi.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçim afişleri Fotoğraf: OZAN KOSE/AFP/Getty Images

KONDA araştırma sonuçlarıyla ilgili açıklamasında "6-7 Mayıs tarihindeki araştırmaya ait bulgular Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimalinin mevcut olduğunu göstermektedir. Fakat son haftada yaşanan oy değişim eğilimi devam ederse seçimin ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanma ihtimali de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca araştırma bulgularını değiştirebilecek ve 14 Mayıs sonuçlarını etkileyebilecek üç dinamik şu şekilde not edildi:

Birincisi, 6-7 Mayıs tarihinden seçime kadar yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi.

İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanabilecek stratejik oy kaymaları. Stratejik oy kaymalarının "Cumhur İttifakı - Millet İttifakı” ya da "Erdoğan – Kılıçdaroğlu” arasında olma ihtimalini pek öngörmemekle birlikte İnce ve Oğan seçmenlerinin çoğunlukla Kılıçdaroğlu lehine oy kullanma eğiliminde olduklarını görüyoruz.

Üçüncüsü de başta deprem bölgesi olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı seçmenlerin seçime katılım oranı ile yurtdışı seçmenlerin kullanacağı oyların dağılımıdır.

DW / EC, JD