Komisyon: Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlığı kaldırılmalı

TBMM'de CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili Hazırlık Komisyonu, çalışmalarını bugün tamamladı ve raporunu yayımladı.

Toplantıya CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri katılmazken AKP ve MHP'li üyelerin hazırladığı raporda; iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği yönünde görüş bildirildi.

Hazırlık Komisyonu'nun raporu, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'un gündemine alınacak, ardından Karma Komisyon'un raporu TBMM Genel Kurulu'na gidecek.

Toplantı 10 dakika sürdü

Hazırlık Komisyonu'nun bugünkü toplantısı saat 16.18'de başladı ve 10 dakika sürdü. Komisyonun kararını Komisyon Başkanı, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya açıkladı. Özkaya, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Lütfü Türkkan'ın küfrettiği kişinin kimliğiyle ilgili Aile Bakanlığından bilgi istediklerini" belirtti ve "Bakanlık yazılı olarak terör mağduru olduğunu, şehit kontenjanından kardeşinin işe girdiğini, Adalet Bakanlığı'na atandığını söyledi. Bugün de dosyamızı bir kez daha müzakere ettik. Lütfü Türkkan'ın bir terör mağdurunun yakınına, sıradan bir insan bile olsa doğrudan bacısına küfretmesi, bir milletvekilinin saygınlığına yakışmayan bir davranış olduğunu tespit ettik. Ve bu çerçevede, dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüşümüzü bildirdik" dedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Fotoğraf: ANKA

Türkkan 2021 yılı Kasım ayında Bingöl'de bir şehit yakınına küfrettiği için özür dileyerek İYİ Parti grup başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.

Komisyon Başkanı, AKP'li Özkaya, CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılmasıtalebiyle ilgili olarak da, "Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Yalova'daki Ağır Ceza Mahkemesi duruşmasında, Yalova Belediye Başkanı ile ilgili dosyanın tefrik edilmesine yönelik avukatının talebinin bulunduğu ve mahkemenin ara kararı kurmaya başladığı sırada, ara kararı kurup bu talebi reddettiğinde yargılama devam ederken, mahkeme heyetine alenen hakaret, tehdit ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs çerçevesinde beyanlarda bulunduğu, mahkemenin bu sebeple yargılamaya ara verdiği, duruşma salonundan çıktıktan sonra dışarıda da bu hakaretlere devam ettiğini tespit ettik. Bu çerçevede dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karma komisyona görüşümüzü beyan ettik" açıklamasında bulundu.

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın komisyon toplantısı sırasında salona girip yaklaşık 2 dakika sonra çıkması da dikkat çekti.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda, 11 Ocak'ta Başarır ile Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülmüştü. CHP ve İYİ Parti grupları; komisyonun gündeminde bin 700'den fazla dokunulmazlık dosyası olmasına karşın iki dosyanın gündeme alınmasına tepki göstererek komisyon çalışmalarına katılmama kararı almıştı. HDP milletvekilleri de komisyon toplantılarına katılmamıştı.

ANKA/BK,TY