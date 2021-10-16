Adı uyuşturucu baronu Escobar ile anılan kent: Medellin

Gezgin Steve Hänisch bu kez Kolombiya’nın ikinci büyük kenti Medellin’i ziyaret ediyor. Burası 19. yüzyılda altın ve kahve ticareti yapılan bir merkezdi. Ancak daha sonraları kent kıyasıya bir uyuşturucu savaşına sahne oldu ve savaşın etkilerinden yavaş yavaş kurtulabildi. 'Narcos' adlı diziye de konu olan uyuşturucu baronu Escobar'un eski villası turistlerin ilgi gösterdiği yerler arasında.