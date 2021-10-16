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Kolombiya, Güney Amerika'da ülke. Panama, Venezuela, Brezilya, Ekvador ve Peru ile komşudur. Başkenti Bogota'dır. Nüfusu 48 milyondur.
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Gezgin Steve Hänisch bu kez Kolombiya’nın ikinci büyük kenti Medellin’i ziyaret ediyor. Burası 19. yüzyılda altın ve kahve ticareti yapılan bir merkezdi. Ancak daha sonraları kent kıyasıya bir uyuşturucu savaşına sahne oldu ve savaşın etkilerinden yavaş yavaş kurtulabildi. 'Narcos' adlı diziye de konu olan uyuşturucu baronu Escobar'un eski villası turistlerin ilgi gösterdiği yerler arasında.
Venezuela’daki ekonomik kriz binlerce insanı komşu ülke Kolombiya’da daha iyi bir yaşam arayışına itti. Fakat ülke onları almakta zorlanıyor. Başkent Bogota’nın 250 bin konut açığı var. Resmi belgesi olmayan Venezuelalılara nadiren daire kiralanıyor. Bu, Kolombiyalıların insafına kalmış durumda. Bazıları göçmenlere yardım ederken, bazıları da onların bu umutsuz durumundan faydalanmaya çalışıyor.