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Kolombiya

Kolombiya, Güney Amerika'da ülke. Panama, Venezuela, Brezilya, Ekvador ve Peru ile komşudur. Başkenti Bogota'dır. Nüfusu 48 milyondur.

DW Türkçe'nin Kolombiya ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Nilpferde auf der Range Hacienda Napoles wurden von Pablo Escobar sterilisiert

Pablo Escobar'ın su aygırları kısırlaştırıldı 16.10.2021

Escobar'ın bir zamanlar Afrika'dan getirttiği iki su aygırından üreyen 24 su aygırı kısırlaştırıldı. Yetkililer, bölgedeki su aygırı popülasyonunun, yerel hayvan çeşitliliği açısından tehlikeli olduğunu belirtiyor.

DW Haber - 08.09.2021 08.09.2021

Türkiye'de de görülen Mu varyantı ne kadar bulaşıcı?, Covid ilaçlarında "son kullanım tarihi" bilmecesi, ana karakterleri eşcinsel olan çizgi roman muzır yayın ilan edildi, Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı neden onaylamıyor?

Healthcare workers move a COVID-19 patient, inside an ICU of the Samaritana Hospital in Bogota, Colombia, Thursday, June 3, 2021. Colombia has become a pandemic hotspot experiencing a third wave of COVID-19 infections and a surge in deaths. (AP Photo/Ivan Valencia)

Kolombiya'da Mu varyantı endişesi 03.09.2021

Kolombiya’da sağlık yetkilileri Mu koronavirüs varyantının egemen varyant haline geldiğini açıkladı. Mu'nun ülkede günde 700 kişinin yaşamını yitirdiği üçüncü dalgadan sorumlu olduğu belirtiliyor.
Demonstrators participate in a protest against poverty and police violence, in Bogota, Colombia May 4, 2021. REUTERS/Nathalia Angarita NO RESALES. NO ARCHIVES

Kolombiya'da halk geri adım atmıyor 06.05.2021

Geçen hafta hükümetin vergi reformu tasarısına karşı başlayan protesto dalgası, Kolombiya’nın neredeyse tamamına yayılmış halde devam ediyor. Yaşanan şiddet olaylarında şu ana dek onlarca kişi hayatını kaybetti.
01.02.2019 A Yemeni child stands amidst debris of a building destroyed in Saudi-led air strikes in Yemen's capital Sanaa on February 1, 2019. - Saudi Arabia and its allies intervened in Yemen in 2015 to support President Abedrabbo Mansour Hadi's government after the Iran-aligned Huthis ousted it from the capital Sanaa and swathes of the country's north. (Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP) (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images)

72 milyon çocuk cinsel şiddet riski altında 18.02.2021

Save the Children çocuklara yardım örgütünün hazırladığı bir rapora göre, dünya genelindeki çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 72 milyon çocuk cinsel şiddete maruz kalma tehlikesi ile karşı karşıya.
In 2017, at least 207 leaders and environmentalists were killed while protecting their communities from mining, agribusiness and other projects threatening their territories. According to a 2018 report by Global Witness, most of these cases occurred in Brazil with 57 assassinations being recorded, of which 80% were against people defending the Amazon. While the statistics expose an alarming situation, they fail to provide detailed information about the stories and people behind these figures, nor about the struggles they still face. Despite being immersed in such a violent situation, indigenous and traditional populations refuse to abandon their land, even when it has been completely destroyed. The reason for this stoicism lies in their unique bond to their territories - this land is their life-support system, a sacred area in which hundreds of generations of their ancestors rest. Seeds of Resistance is a project that seeks to explore the bond between the land defenders and the territories they inhabit, in a single image. By using aerial footage, the main characters in the stories are seen from above, as though they are laying down their lives for their territory. Then, a second image is shot from a much higher altitude to show their land and reveal, where possible, the threats they face.

2019'da 212 çevre aktivisti öldürüldü 29.07.2020

Bir STK raporuna göre 2019'da, doğa ve çevreye zararlı ekonomik faaliyetlere karşı mücadele veren 212 aktivist öldürüldü. Bu alanda en fazla cinayetin işlendiği ülke ise Kolombiya.

FILE - This undated photo shows Pablo Escobar’s crime partner and one of Colombia’s pioneering “cocaine cowboys” Carlos Lehder. A lawyer for Lehder says his client left on a flight for his new home in Berlin on Monday, June 15, 2020, after being released from a U.S. prison in Florida. The 70-year-old Lehder was one of the leaders with Escobar of the Medellin cartel that dominated the global cocaine trade in the 1980s. (AP Photo/File) |

Escobar’ın sağ kolu Lehder Almanya’da 16.06.2020

Dünyanın en ünlü uyuşturucu baronlarından Kolombiyalı Pablo Escobar’ın bir dönem sağ kolu olan Carlos Lehder Rivas, tanık koruma programı altında olduğu ABD'den Almanya’ya gönderildi.
Police display a portion of the six tonnes of cocaine, money and other material which was seized during a drug bust at an industrial estate at the police headquarters in Malaga, Spain, October 25, 2018. REUTERS/Jon Nazca

Türkiye'ye gönderilecek 5 ton kokain ele geçirildi 10.06.2020

Kolombiya polisi, Türkiye'ye gönderilecek yaklaşık 5 ton kokaini ele geçirdi. Kolombiya Savunma Bakanı, yakalanan kokainin değerinin 265 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Nov. 16, 2005*** Police officers take a break as the sun sets over the Jabo farm near Caloto,Colombia, 200 miles southwest of Bogota,Wednesday, Nov. 16, 2005. Indians struggling for land reform in southwest Colombia detained a police officer during violent protests after they invaded a farm as part of a campaign to reclaim ancestral lands. (AP Photo/Inaldo Perez) |

FARC'ın eski komutanından silahlanma açıklaması 29.08.2019

Kolombiya'da FARC'la varılan barış anlaşması tehlikede. FARC'ın eski komutanlarından Ivan Marquez tekrar silahlanacaklarını duyurdu.
US President Donald Trump pauses while announcing an agreement with Guatemala regarding people seeking asylum in the Oval Office of the White House July 26, 2019, in Washington, DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

Trump Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarını dondurdu 06.08.2019

ABD Başkanı Trump, Venezuela’nın ABD’deki tüm mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Kolombiya hükümetinden ise vatansız kalma riskiyle karşı karşıya olan Venezuelalılar için vatandaşlık müjdesi geldi.

Adı uyuşturucu baronu Escobar ile anılan kent: Medellin 19.06.2019

Gezgin Steve Hänisch bu kez Kolombiya’nın ikinci büyük kenti Medellin’i ziyaret ediyor. Burası 19. yüzyılda altın ve kahve ticareti yapılan bir merkezdi. Ancak daha sonraları kent kıyasıya bir uyuşturucu savaşına sahne oldu ve savaşın etkilerinden yavaş yavaş kurtulabildi. 'Narcos' adlı diziye de konu olan uyuşturucu baronu Escobar'un eski villası turistlerin ilgi gösterdiği yerler arasında.
08.06.2019, Kolumbien, Cucuta: Venezolaner zeigen ihre Ausweise, während sie Schlange stehen, um die Brücke Simon Bolivar nach Cucuta, Kolumbien zu überqueren. Venezuelas Präsident Maduro ordnete die teilweise Wiederöffnung der Grenze an. Im Streit um humanitäre Hilfe für das krisengebeutelte Land hatte Maduro im Februar die Grenzen zu den Nachbarländern dichtgemacht. Die Opposition um den selbst ernannten Interimspräsidenten Guaidó hatte damals versucht, Hilfsgüter über die Grenze nach Venezuela zu schaffen. Foto: Ferley Ospina/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

On binlerce Venezuelalı Kolombiya’ya akın etti 09.06.2019

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı ile Cumartesi günü kısmen yeniden açılan Venezuela-Kolombiya sınır kapılarından bir günde yaklaşık 37 bin Venezuelalı geçti.

Venezuelalılar Kolombiya'da yeni bir hayata başlıyor 22.04.2019

Venezuela’daki ekonomik kriz binlerce insanı komşu ülke Kolombiya’da daha iyi bir yaşam arayışına itti. Fakat ülke onları almakta zorlanıyor. Başkent Bogota’nın 250 bin konut açığı var. Resmi belgesi olmayan Venezuelalılara nadiren daire kiralanıyor. Bu, Kolombiyalıların insafına kalmış durumda. Bazıları göçmenlere yardım ederken, bazıları da onların bu umutsuz durumundan faydalanmaya çalışıyor.

U.N. High Commissioner for Human Rights Chilean Michelle Bachelet addresses her speech, during the ceremony on the occasion of the International Day of Remembrance for the Victims of the Holocaust, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, Monday, January 28, 2019. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) |

BM’den Venezuela’daki şiddet olaylarına kınama 25.02.2019

BM yetkilisi Michelle Bachelet, Venezuela sınırında muhalifler ile güvenlik güçleri arasında çıkan ölümcül çatışmaları kınadığını belirtti. Bachelet, ordunun silahsız insanlara karşı aşırı güç kullandığını söyledi.

BUDAPEST, HUNGARY â€“ FEBRUARY 11: US Secretary of State Mike Pompeo appears with Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto (not pictured) at the foreign ministry on February 11, 2019 in Budapest, Hungary. They were expected to discuss energy issues and the debate over Huawei, the Chinese telecommunications company whom the U.S. accuses of stealing trade secrets and violating Iran sanctions. Afterward, Secretary Pompeo was scheduled to meet with Hungarian PM Viktor Orban. (Photo by Laszlo Balogh/Getty images)

ABD'den Venezuela uyarısı: Harekete geçeceğiz 24.02.2019

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD'nin Venezuela'da demokrasinin barışçıl şekilde geri getirilmesine engel olanlara karşı harekete geçeceğini" söyledi.
23.02.2019 +++ Venezuelans clash with national guards in the border town of Ureña after Maduro´s government ordered to temporary close down the border with Colombia on February 23, 2019. - Venezuela braced for a showdown between the military and regime opponents at the Colombian border on Saturday, when self-declared acting president Juan Guaido has vowed humanitarian aid would enter his country despite a blockade (Photo by JUAN BARRETO / AFP)

Venezuela ordusundan göstericilere müdahale 23.02.2019

Venezuela ordusu Kolombiya’ya geçmek isteyen göstericilerin eylemini dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

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