 Kolesnikova Ukrayna sınırında gözaltına alındı | DÜNYA | DW | 08.09.2020

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DÜNYA

Kolesnikova Ukrayna sınırında gözaltına alındı

Belarus makamları muhalif politikacı Maria Kolesnikova'nın Ukrayna sınırında gözaltına alındığını açıkladı. Kolesnikova'nın yanındaki iki kişinin ise sınır geçmeye başardığı kaydedildi.

Kolesnikova'nın dün kaybolduğu açıklanmıştı

Kolesnikova'nın dün kaybolduğu açıklanmıştı

Belarus makamlarından salı günü yapılan açıklamaya göre, muhalif politikacı Maria Kolesnikova, Ukrayna sınırında gözaltına alındı. Belarus sınır makamları, Kolesnikova'nın pazartesiyi salıya bağlayan gece sınırı geçmeye çalıştığını açıkladı. Belarus devlet televizyonunda yer alan haberlerde Kolesnikova'nın salı sabaha karşı otomobille sınırı geçmeye çalıştığı ve otomobilden indirildiği kaydedildi. Kolesnikova'nın yanında olan Koordinasyon Konseyi üyesi iki kişinin ise sınırı geçmeyi başardığı belirtildi. Bir sözcü "Kolesnikova şu anda gözaltında tutuluyor" diye konuştu.

Belarus'taki muhalif güçleri aynı çatı altında toplayan Koordinasyon Konseyi'nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise Maria Kolesnikova, çalışanı  Ivan Kravzov ve sözcüsü Anton Rodnenkov'un nerede olduğunun bilinmediği vurgulanmıştı. Açıklamada "Sadece Maria Kolesnikova'nın ülkeyi gönüllü olarak terk etmek istemediğini doğrulamamız mümkün" ifadesine yer verilmişti.

Muhalif politikacı Kolesnikova pazartesi günü ortadan kaybolmuştu. Koordinasyon Konseyi'nden yapılan açıklamada, Kolesnikova ile birlikte sözcüsü ve bir çalışanının "Minsk'in merkezinde kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldığı" belirtilmişti.

Kolesnikova'nın ortadan kaybolması ve hafta sonunda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı düzenlenen son protesto gösterilerinde 630'dan fazla kişinin gözaltına alınması uluslararası toplumda büyük tepkiye neden olmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell pazartesi günü Belaruslu yetkililere muhaliflerin nerede olduğu konusuna açıklık getirilmesi ve serbest bırakılmaları çağrısını yapmıştı.

AFP,Reuters,dpa/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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